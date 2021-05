Moldovenii desființați de propriul antrenor: „N-am văzut atâta nesimțire!”

Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani și-a desființat jucătorii după eșecul de la Clinceni cu Academica, scor 4-3. Tehnicianul și-a ieșit din minți și i-a făcut pe fotbailști „nesimțiți” pentru atitudinea de care au dat dovadă în al doilea mitan având în vedere că la pauză aveau avantaj, scor 3-1.

„Nu pot să cred că s-a întâmplat asta. N-am văzut așa ceva și sunt de 30 de ani pe terenurile de fotbal. N-am văzut atâta nesimțire, pentru că eu consider că am creat toate condițiile. Le-am făcut un program pentru un jucător profesionist de fotbal. Sunt momente în care nici eu nu mai pot să țip de pe margine și mi-am propus să nu mai fac. Ce s-a întâmplat în seara asta este o palmă grea dată mie și celor care investesc în această echipă. Așa cum am știut să le fac un program bun, o să le fac și un program rău. Nu iau decizii radicale după un meci. Nu aș putea să spun că asta e fața Botoșaniului. Vor avea de plătit și o vor face scump pentru ce au făcut în repriza a doua. La cum a arătat jocul… e greșeala mea că am crezut în anumiți jucători pe care i-am lăsat pe teren”, a tunat Croitoru.

În urma acestui rezultat FC Botoșani a rămas pe locul 5 cu 31 de puncte în timp ce Academica se află pe locul 6 cu 29 de puncte.