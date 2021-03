Moldovenii puși la zid de propriul antrenor: „Sunt supărat pe atitudinea jucătorilor mei!”

FC Botoșani a cedat cu scorul de 1-0 duelul Universitatea Craiova din cadrul rundei a 26-a a Ligii 1 și a rămas fără victorie în istorie în Bănie în cele 10 confruntări, în care nu a reușit să smulgă decât două remize.

Cu toate că înaintea partidei se arăta încrezător în victorie, Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani, a fost extrem de nervos după înfrângerea cu Universitatea Craiova, scor 1-0, meci decis de olteni printr-un gol marcat în minutul 42 de Ștefan Baiaram din pasa lui Andrei Ivan după o minge pierdută foarte ușor la mijlocul terenului de Hervin Onghenda.

„Momentul impune o astfel de discuţie. Nu e normal să avem atitudinea asta, o atitudine de calificare în play-off. Le-am explicat că nu suntem în play-off, iar aici am jucat cu o echipă care era de bătut. Noi încă visăm. În prima repriză nu am fost maturi, nu am arătat ca o echipă care vrem să jucăm în play-off. Sunt supărat pe atitudinea jucătorilor mei, nu pe Craiova. Cu o astfel de atitudine nu poţi să ajungi în play-off. Nu ai cum. Ar trebui să se trezească, iar situaţia nu e un care să ne ofere confortul punctelor. Avem meciuri grele”, a declarat Marius Croitoru, la flash-interviurile de după meci.

În urma victoriei cu 1-0, Universitatea și-a consolidat locul 3 în clasament cu 50 de puncte, urmând a încheia mai mult ca sigur pe podium acest sezon regular. De partea cealaltă, FC Botoșani a rămas pe locul 5 cu 37 de puncte și tremură pentru locul de play-off, Chindia, echipă clasată pe locul 7 având 35 de puncte.