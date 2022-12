Moment memorabil pentru un cuplu! A scăpat inelul în ocean, chiar în timp ce se pregătea să-și ceară iubita în căsătorie. Ce a urmat, apoi

Un bărbat din Florida a avut parte de un moment pe care nu-l va putea uita așa ușor! În timp ce se pregătea să-și ceară iubita de soție, a scăpat inelul de logodnă în ocean. Ce s-a întâmplat, după.

Scott Clyne și Suzie Tucker, doi tineri îndrăgostiți, au avut parte de cea mai tare experiență din viața lor. Experiență care cu siguranță, nu va putea fi uitată niciodată.

După ce a simțit că este aleasa inimii lui, Scott Clyne a decis să-și ceară iubita în căsătorie. S-a pregătit temeinic pentru moment. Au aranjat o vacanță, iar pentru deosebitul moment a ales să o ceară în căsătorie pe iubita lui, în timp ce se aflau pe o barcă, în cadrul unui peisaj superb. Doar că, într-un moment de neatenție, din cauza emoțiilor, Scott Clyne a scos cutia cu inelul din buzunarul pantalonilor, iar apoi, a scăpat cutia în ocean.

În clipul video postat de Scott, se observă cum s-a scufundat în apă pentru a recupera bijuteria, în timp ce iubita lui a rămas șocată când a văzut ce s-a întâmplat.

„Am scăpat inelul în golf în timpul propunerii mele”, a spus Scott Clyne.

„Acesta este 100% real. 100% norocul meu. 100% nu vom uita niciodată…”, a povestit ulterior Clyne.

Cum a reacționat iubita lui

Din fericire, Scott a reușit să recupereze inelul, iar finalul a fost unul fericit: iubita lui a acceptat cererea în căsătorie.

„Aveam inelul în buzunarul din spate și când m-am dus să-l iau, colțul cutiei de inel s-a prins în partea de sus a buzunarului și mi-a alunecat din mâini, sărind în apă. Totul a fost o neclaritate după aceea. Am intrat în panică și am reacționat ducându-mă după cutia cu inelul. Din fericire, am reușit să recuperez inelul!”, a mărturisit bărbatul.

„Era într-o stare de panică completă”. „Ea tot a spus da”, a completat Scott.