Momente cumplite pentru ispita Anuryh: ”Am fost sechestrată în baie! Era să fiu violată!”

Ispita Anuryh a trecut plin clipe teribile! A fost sechestrată în baie, fiind la un pas de a fi violată. Ea a povestit tot ce s-a întâmplat atunci, când era dansatoare în Centrul Vechi din Capitală.

Avea doar 17 ani când a decis să devină dansatoare, dar perioada imediat următoare nu a fost deloc plăcută pentru ea. „Am început ca animatoare. Și înainte eram într-un grup de dansam streetdance. Primul a fost in Centru Vechi. Era o ghenă, iar eu am crezut că e un casting să ne cheme să dansăm. Erau numai fete care arătau foarte bine. A venit patronul care m-a plăcut, era turc. Și am început să fiu animatoare. Atunci am învățat să dansez pe tocuri. Am slăbit 15 kg într-o lună, dar de acolo a pornit totul. Aveam 17 ani”, a povestit Anuryh, potrivit wowbiz.ro. (CITEȘTE ȘI: ANURYH, FOSTA ISPITĂ DE LA ”INSULA IUBIRII”, FOTOGRAFII INCENDIARE. FANILOR NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ)

Avea să treacă plin clipe de spaimă, când un bărbat a vrut s-o violeze. „Eu m-am simțit exact ca oaia aia de o arunci în gura lupilor. După fiecare eveniment plângeam și eram fiartă. Erai judecat, pus la colț. M-am trezit cu costume tăiate, cu tocuri aruncate prin wc. Nu a fost deloc roz. Am fost sechestrată în baie, era să fiu violată. Te bați cu bărbații în club ca să scapi, pentru că sunt paznici prieteni cu unii care sunt mafioți. A trebuit să fug printr-o ușă în spate”, a mai dezvăluit Anuryh.