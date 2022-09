Momente de cumpănă pentru Rita Mureșan: „A fost nevoie să pună la loc tendoane, vene”

Rita Mureșan a trecut prin momente terifiante în momentul în care a aflat că fiica sa, Rebecca, a suferit un accident teribil. Totul s-a întâmplat când micuța avea doar 10 ani, dar asta nu înseamnă că nu a lăsat răni adânci, care nu au fost vindecate nici până acum.

În cadrul unui podcast, Rita Mureșan a vorbit pe larg despre accidentul care avea să o urmărească de-a lungul vieții. Rebecca a fost la un pas de moarte din cauza unui accident nefericit, iar mama sa a trecut cu greu peste sentimentul de vinovăție.

Cum și-a rupt mâna fiica Ritei Mureșan

Rebecca avea doar 10 ani în momentul în care accidentul a avut loc. Aceasta se afla la o petrecere aniversară, în timp ce părinții săi plecaseră deja în Turcia. Deoarece cea mai bună prietenă a micuței își serba ziua de naștere, aceasta a insistat să participe alături de bona sa, dar totul avea să ia o întorsătură neașteptată.

„Venea de la toaletă și a văzut cum o masă înaltă de bar, cu un blat de marmură, cade peste un copilaș mic, care trăgea de ea. Ea a împins copilul și masa i-a căzut peste mână și i-a rupt mâna în două. Ea insista foarte mult să rămână la această petrecere, era a colegei ei de bancă. Noi am plecat la Istanbul, eu nu am vrut, în interiorul meu, am simțit să nu o las”, a povestit aceasta în podcastul „În oglindă”.

În momentul în care a aflat că fiica sa este în spital, Rita a căutat cel mai rapid mijloc de transport pentru a ajunge înapoi în țară, însă i-a fost destul de greu să găsească. În momentul în care a ajuns la spital, Rebecca suferise deja prima intervenție chirurgicală, urmând să mai aibă parte de alte 7 pe lângă aceea.

„Au fost necesare atât de multe operații pentru că acele 80 de kilograme de marmură i-au rupt mâna în două. A fost nevoie să pună la loc, tendoane, vene și toate cele”, a mai spus aceasta.