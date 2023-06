Valentina Pelinel s-a trezit plină de bube pe față și a crezut că s-a umplut de coșuri. De fapt, era o reacție alergică la produsele cosmetice. Astfel că, soția lui Cristi Borcea a fost nevoită sa meargă la dermatolog și să arunce la coș produse de mii de euro. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Valentina Pelinel are mare grijă de imaginea sa. Mamă a trei copii, soția lui Cristian Borcea arată la fel de bine ca atunci când defila pe podiumurile de modă. Și cum a venit vara și iubește soarele, fostul model are mare grijă de pielea sa, mai ales că are un ten foarte sensibil. Ea folosește doar anumite creme de protecție, după ce a ajuns pe mâna dermatologului din cauza unei alergii.

„Am avut bubițe pe față și am crezut că sunt coșuri”

Mai precis, din cauza un anumite produse de protecție, Valentina s-a trezit cu fața plină de bube. Inițial, ea a crezut că-s coșuri. În urma unei vizite la dermatolog, avea însă să afle că motivul era cu totul altul.

„Îmi place sa stau la soare, doar că mă protejez, iar fața o feresc și o protejez cu o cremă 50 și pălărie sau cozoroc.

Eu oricum am tenul sensibil și nu pot folosi orice produse. Evit cosmeticele cu parfum, parabeni, alcool. Soarele îmbătrânește pielea prematur așa că e bine să ne protejăm și să ne hidratăm.

Am avut bubițe pe față și am crezut că sunt coșuri, dar de fapt era o reacție alergică la ingredientele din produsele cosmetice. Produse dermatocosmetice folosesc, îmi fac bine și se și găsesc ușor chiar în farmacii”, a declarat Valentina Pelinel în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(Citește și: VALENTINA PELINEL ȘI-A DESCHIS SUFLETUL, IAR CANCAN.RO NU A MENAJAT-O. “EXISTĂ GELOZIE!” + CUM SE ÎMPACĂ DUPĂ O CEARTĂ CU BORCEA)

Cremă în loc de fond de ten

După alergia pe care a avut-o și cunoscând faptul că are un ten sensibil, Valentina ”suflă și-n iaurt” pentru a evita o altă experiență de acest gen. Din acest motiv, ea a înlocuit fondul de ten cu o cremă coreeană, de care e foarte mulțumită.

„La machiaj folosesc cam orice, în funcție de preferințe. Am o cremă coreeană pe care o folosesc de ani de zile în loc de fond de ten. La cosmetice faceam reacții. Nu mai încerc nimic de când am descoperit acest produs, dare acoperă și foarte bine tenul”, a completat Valentina Pelinel.

(Nu rata: ABIA ACUM A RECUNOSCUT! CE SACRIFICII A FĂCUT VALENTINA PELINEL PENTRU MARIAJUL CU CRISTI BORCEA: „AM AVUT DE ÎNFRUNTAT DIFICULTĂȚI…”)

„Pe noi nu ne sperie nimic”

Altfel, în afara vacanțelor peste hotare în care va pleca împreună cu familia, Valentina Pelinel intenționează să petreacă o parte a timpului și pe litoralul românesc. Mai precis, la hotelul deținut de Cristian Borcea în stațiunea Olimp. Ea nu se teme sub nicio formă de informațiile apărute în mass-media privind o posibilă epidemie de holeră.

„Pe noi nu ne sperie nimic. Vrem să stăm ceva și la Olimp. Cred că la mare în iulie vom merge”, ne-a mai spus aceasta.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.