Momentul tragic trăit de Monica Dascălu, de la PRO TV. Prezentatoarea știrilor a suferit un șoc când și-a pierdut unul dintre părinți

Monica Dascălu (45 de ani) este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. Vedeta de la Știrile PRO TV are o carieră de succes, fiind una dintre cele mai longevive jurnaliste din trust. Mereu cu zâmbetul pe buze și cu apariții impecabile, Monica ascunde o adevărată dramă în suflet.

Gazda știrilor PRO TV de la ora 17.00, Monica Dascălu, este o prezență discretă în spațiul public. Vedeta este rezervată când vine vorba despre viața ei personală, de puține ori fiind divulgate detalii din intimitatea sa. În urmă cu mulți ani, numele știristei a fost strâns legat de cel al fotbalistului Adrian Mutu, cu care a avut o relație de scurtă durată. Surse din anturajul lor mărturiseau, la acea vreme, faptul că fotbalistul plătea 15.000 de dolari factura la telefon pentru a vorbi non-stop cu Monica, el fiind stabilit în străinătate.

Ulterior, după ce a încheiat relația cu Adrian Mutu, jurnalista l-a cunoscut pe actualul ei soț, Mihai Băjenaru, de meserie avocat. Cei doi s-au căsătorit în anul 2010, într-un cadru de basm, în insulele Maldive acolo unde şi-au petrecut și luna de miere.

Monica Dascălu a declarat că mariajul nu a schimbat-o, susținând că obiceiurile i-au rămas aceleași.

„Eu, îna­inte de căsătorie, am fost eu, după căsă­torie, sunt tot eu, iar Mihai, înainte de căsătorie, a fost el, iar după căsătorie, este el. Nici unul dintre noi nu a făcut nimic impus, forțat. Nu ne-am transformat, nu ne-am schimbat obiceiurile… Am fost noi înşine și sun­tem noi înșine și ne este bine împreună. Și atât!…Eu și Mihai așa am procedat: am lăsat lucrurile să meargă în ritmul lor. Eram, deja, împreună de cinci ani, iar căsătoria a părut cel mai natural lucru. Și bucuria nu s-a stins”, a mărturisit Monica, într-un interviu mai vechi.

Deși este căsătorită de 13 ani, știrista nu are copii. Subiectul este unul extrem de delicat pentru ea, mai ales că, în care în anul în care s-a căsătorit, vedeta de la PRO TV spunea: „ne dorim cât mai mulți copii”.

Drama Monicăi Dascălu de la PRO TV

În anul 2018, Monica Dascălu a primit o lovitură dură de la viață. Vedeta de la PRO TV a suferit enorm după ce a pierdut o ființă dragă, pe tatăl său. Pierderea pe care a suferit-o știrista nu a putut fi acceptată nici odată cu trecerea timpului, prezentatoarea fiind complet marcată de acel episod negru din viața ei.

