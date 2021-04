Monica Andrei, ex-Candy, s-a mutat împreună cu văduva lui Lucian Ionescu: “Câștigă cât să trăim de pe o zi pe alta”. Care sunt problemele cu care se confruntă cele două foste rivale

Monica Andrei a obținut un post de secretară la o firmă din București, după ce a rămas fără nicio sursă de venit în urma decesului regretatului Lucian Ionescu. În plus, fosta componentă a trupei Candy s-a mutat împreună cu fiul său la Jeanine Ionescu. Având o fată diagnosticată cu o boală autoimună și multe cheltuieli, inclusiv, rate la băncp, văduva impresarului este cu moralul la pământ.

Jeanine Ionescu, despre Monica Andrei: “Câștigă cât să trăim de pe o zi pe alta”

Monica Andrei și Jeanine Ionescu își cresc împreună copiii pe care i-au făcut cu Lucian Ionescu. Cele două femei au luat această decizie la scurt timp după ce impresarul a fost răpus de noul coronavirus; el avea 63 de ani și a părăsit această lume pe 26 decembrie 2020. Din cauza pandemiei, cele două foste rivale în dragoste nu mai pot face bani din activități artistice, firma lor de organizări-spectacole fiind pe butuci.

“Monica și-a găsit recent un loc de muncă, iar eu am rămas acasă, ca să am grijă de fiul ei și al lui Lucian, dar și de fiica mea, Alexandra, care suferă din naștere de o boală autoimună, cântărind doar 40 de kilograme, la 17 ani. Monica s-a angajat recent, lucrează ca secretară la o firmă, unde primește un salariu de 2.500 de lei, câștigă cât să trăim de pe o zi pe alta. Banii sunt foarte buni, ne ajung pentru mâncare și pentru utilități, dar pentru ratele la bănci și pentru alte restanțe nu știu de unde vom mai face rost!”, a declarat soția regretatului impresar, relatează impact.ro.

Soția lui Lucian Ionescu, probleme de sănătate după infecția cu COVID-19

Jeanine Ionescu a contractat virusul SARS-CoV-2 aproape în același timp cu soțul său. Din nefericire, cumplita maladie i-a provocat ravagii în corp.

“Respir tare greu, mi-au ieșit foarte prost analizele la ficat, la plămâni, iau niște tratamente, d-abia pot să ies un pic pe afară”, a mai dezvăluit văduva lui Lucian Ionescu penntru impact.ro.

“Ne este foarte greu, nu am pensie de urmaș, căci Lucian nu era pensionar, firma de impresariat este pe minus de anul trecut. Am absolvit Facultatea de Filologie, secția Română-Franceză, dar nu pot preda, nu pot da meditații, pentru că nu am lucrat în învățământ și nu am voie.

Am casă, firmă și mașină luate în rate, ajung, în total, lunar, la aproape 5.500 de lei. De unde să iau acești bani? Importantă este casa, am rată de 1.700 de lei lunar, încă 30 de ani. Încercăm să amânăm câteva rate, dar nu am găsit înțelegere la bănci. În plus, ne-a venit și o plată la lumină, de 4.000 de lei, nu știu de unde este atât de mare, este peste puterile noastre totul”, a mai mărturisit Jeanine Ionescu, potrivit sursei citate.

