Monica Anghel rupe tăcerea! Ce le transmite celor care au acuzat-o că a slăbit cu ajutorul pastilelor: „Eu nu am ceva de ascuns”

Monica Anghel a spus care este adevărul cu privire la silueta de viespe, pe care o afișează de o perioadă bună. După ce s-a spus că a scăpat de kilogramele în plus, în urma unei intervenții chirurgicale sau a unei diete bazate pe pastile, vedeta a făcut lumină și a dat de pământ cu cei care au acuzat-o.

Silueta Monicăi Anghel a devenit un subiect de discuție, din ce în ce mai controversat, mai ales după ce au apărut tot felul de reclame legate de pastile minune ce te ajută să scapi de kilogramele în plus. Acum, mulți consideră că artista a mințit în momentul în care a anunțat că a slăbit fără ajutorul factorilor externi.

Monica Anghel vorbește despre metodele pe care nu le-a folosit pentru a slăbi

Mulți dintre urmăritorii vedetei au devenit sceptici în momentul în care au văzut cât de mult a slăbit, într-un timp, cu adevărat, scurt. Cântăreața susține cu nu a apelat la nicio intervenție estetică de micșorare a stomacului, iar dacă ar fi făcut asta, nu i-ar fi fost rușine să recunoască.

„Foarte mulți au spus că mi-am tăiat stomacul. Nu, nu mi-am tăiat stomacul. Dacă mi l-aș fi tăiat, știți bine că v-aș fi spus. Aduceți-vă aminte când am căzut de pe cal și mi-am pus poze cu mine pe rețelele de socializare, desfigurată. Deci, știți bine că eu nu sunt genul de om care să am ceva de ascuns”, a mărturisit vedeta.

Cântăreața nu s-a ferit să vorbească și despre persoanele care o acuză în această perioadă că a luat pastile de slăbit. Se pare că există diferite companii care se folosesc de imaginea sa pentru a induce lumea în eroare, tocmai de aceea apar aceste controverse.

„Alții au spus că am slăbit cu nu știu ce picături luate de pe net. Nu, nu am luat nicio picătură. Problema este că sunt unele site-uri fantomă, care se folosesc nu doar de imaginea mea, ci și de imaginea altor persoane publice și spun că eu, X, Y, am fi slăbit cu nu știu ce picături, pilule și așa mai departe. Dar nu este adevărat!”, a mai adăugat ea.