Monica Anghel, secretul siluetei sale! Cum a reușit să slăbească și cum își păcălește poftele. „Am niște rețete...”

Monica Anghel a suprins pe toată lumea cu silueta sa. Vedeta a câștigat detașat lupta cu kilogramele în plus și este într-o formă de zile mari. Aceasta a reușit să dea jos mai bine de 30 de kilograme și a împărtășit secretul său. Mai mult, artista chiar a dat câteva sfaturi și idei de rețete ușoare pentru cei care își doresc să piardă în greutate.

Monica Anghel strălucește în ultima perioadă și asta este vizibil. După multă muncă, vedeta a reușit să să scape de kilogramele în plus și este cât se poate de mândră de reușita ei. Acum a ajuns să cântărească 60 de kilograme și nu vrea să se oprească aici. Pentru a pierde în greutate, artista s-a consultat cu un medic nutriționist. Dieta sa a fost bazată pe fasting, iar rezultatul vorbește de la sine.

Cârcotașii nu s-au putut abține și mulți au apostrofat-o pe vedetă. Au existat numeroase guri rele care au spus că artista a exagerat și a slăbit prea mult. Monica Anghel le-a dat peste nas și le-a spus că are de gând să mai dea jos câteva kilograme.

„Sunt schimbată, în ultima perioadă, da, dar în bine! Nu sunt foarte slabă. Am 60 de kilograme. Nu arăt ca un manechin, pentru că ele au zece kilograme sub înălțimea lor. Ar trebui să am 55 de kilograme să fiu ca ele, dar este un pic cam puțin. Dar, dacă aș mai slăbi încă vreo trei kilograme, ar fi perfect.

Sunt foarte mulțumită de cum arăt acum. Am slăbit cu ajutorul medicului nutriționist. Acest fasting pe mine mă ajută și merge foarte bine. Nu le-aș da un sfat femeilor să slăbească neapărat, dacă se simt bine în pielea lor și grase. Eu mă simt bine așa cum sunt acum!”, a declarat Monica Anghel, potrivit click.ro.

(CITEȘTE ȘI: CE SACRIFICII A FĂCUT MONICA ANGHEL PENTRU CARIERA SA: ”ERAM ÎN CULISE CU SALVAREA”)

Cum își păcălește Monica Anghel pofta de dulce

Deși a ajuns la silueta dorită, Monica Anghel este încă foarte atentă la ce mănâncă. Aceasta are o dietă echilibrată, cu două mese pe zi. A renunțat la băuturile carbogazoase, la dulciuri și la mâncărurile grele. Însă, chiar dacă este atentă atunci când vine vorba de alimentație, artista nu își refuză micile pofte culinare. Monica Anghel este o iubitoare de dulce, iar prăjiturile clasice le-a înlocuit cu variante mai sănătoase și fără zahăr.

„Mă hrănesc corespunzător. Am două mese pe zi, foarte echilibrate. În general beau cel puțin 2 litri de apă pe zi, nu beau băuturi carbogazoase, sucuri, mă hidratez foarte bine. Dacă simt nevoia de dulce mănânc un fruct. Dacă simt nevoia de ceva foarte dulce îmi cumpăr câteva prune uscate, dar nu mănânc mai mult de 5 pe zi pentru că sunt foarte dulci și foarte concentrate. Cafeaua o beau fără zahăr, fără lapte, îmi place așa cum este.

Am niște rețete de dulciuri fără zahăr care sunt extraordinar de bune. De exemplu, m-am hotărât deja, o să-mi fac la cuptor dovleac copt, cu un praf de îndulcitor deasupra, un cheesecake la cuptor, dar fără blat, poate o să fac și niște cremă de zahăr ars dar fără zahăr. Se pot găsi o grămadă de variante. Important e să te simți bine.”, a mai spus Monica Anghel.

(VEZI ȘI: DIETA LA ÎNDEMÂNA TUTUROR CU CARE MONICA ANGHEL A SLĂBIT PESTE 30 DE KILOGRAME)