Monica Bârlădeanu, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat la nunta lui Smiley cu Gina Pistol: „Până la ora asta aţi aflat deja”

Sâmbătă, 27 mai, Smiley și Gina Pistol s-au căsătorit, iar evenimentul a avut parte de invitați de seamă din lumea showbizului românesc. Printre aceștia s-a numărat și actrița Monica Bârlădeanu. La scurt timp după nuntă, ea a transmis un mesaj emoționant, în care a descris perfect magia dintre cei doi miri.

Smiley și Gina Pistol și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, după șapte ani de relație. Cântărețul și fosta prezentatoare TV au avut parte de o nuntă superbă, la care au fost invitate numeroase personalități din România. Printre invitații de seamă s-a numărat și actrița Monica Bârlădeanu, care a fost profund impresionată de întregul eveniment.

Monica Bârlădeanu, impresionată de iubirea dintre Smiley și Gina Pistol. „Absolut contagioasă”

Smiley și Gina și-au dorit din tot sufletul ca nunta lor să fie perfectă, astfel că au fost atenți la fiecare detaliu. Motiv pentru care toți invitații s-au declarat încântați de surprizele pregătite de cei doi miri.

La scurt timp după nuntă, Monica Bârlădeanu a postat un mesaj emoționat pe Facebook, în care a descris extrem de frumos întregul eveniment. Totuși, actrița a subliniat că cel mai mult a impresionat-o dragostea magică dintre cei doi miri, care nu au contenit cu gesturile tandre pe tot parcursul nunții.

„Până la ora asta ați aflat deja de pe toate sursele ce fain a fost la nunta lor: a Ginei cu Smiley. Da, locație de vis, invitați-artiști unul si unul, ținute, aperitive, rochii și sandale… dar cea mai importantă a fost dragostea lor: palpabilă, plină de momente de complicitate și tandrețe… absolut contagioasă. Las aici câteva imagini de aseară să vă bucurați și voi de ei. Lovee”, a scris actrița pe Facebook.

Unde vor petrece Smiley și Gina Pistol luna de miere

Smiley și Gina Pistol vor petrece luna de miere în sudul Franței. Această vacanță este cadoul de nuntă primit din partea celor doi nași. Cântărețul a dezvăluit că nu o vor lua și pe fiica lor, Josephine, deoarece călătoria este prea lungă și, în plus, vor să aibă timp doar pentru ei.

„O să mergem doar noi doi, că e mult de călătorit, adică e mult de călătorit și e destul de complicat cu copilul. Și na, am zis să nu o obosim foarte tare. Plus că am zis că luna de miere să fie pentru noi doi, cu siguranță. Adică, oricum noi facem foarte multe vacanțe cu Josephine, o luăm aproape peste tot pe unde putem să o luăm și, cu siguranță, n-ar ține minte treaba asta, dar o să facem o vacanță și cu Josephine vara asta, sper să apucăm”, a declarat Smiley.

