Monica Gabor a reușit să-și ia fata de la Irinel Columbeanu. S-a mutat Irina definitiv în America?

După opt ani de când a început judecata pentru custodia Irinei, Monica Gabor a reușit să-și ia fata de la Irinel Columbeanu. Tânăra, în vârstă de 12 ani, locuiește împreună cu mama ei, în America. Se pare că ar sta acolo doar pe perioada vacanței, nu se știe încă dacă își va continua studiile acolo sau se va întoarce acasă.

Potrivit imaginilor de pe rețelele de socializare, Irina se simte foarte bine acolo, petrece mult timp împreună cu mama ei, dar și cu iubitul vedetei, Mr. Pink. Irinuca a învățat să facă prăjituri, se joacă cu Antony, băiatul lui Mr. Pink, și se pozează des alături de patrupedul familiei.

Fiica lui Irinel Columbeanu calcă pe urmele mamei sale, Monica Gabor

Frumoasa româncă și partenerul ei de viață, Mr. Pink, locuiesc într-o vilă impunătoare din în Malibu, un oraș din statul american California. Irinuca se înțelege de minune cu “tatăl vitreg” și fiul acestuia. Antony și fiica afaceristului de la Izvorani se consideră frați.

De curând, Irina Columbeanu a făcut publice câteva fotografii pe care le-a realizat în casa mamei sale și în grădina minunată a acesteia în timpul ultimei vizite din America. Mulți dintre fanii ei au remarcat felul în care pozezează. “Ești cea mai tare!💕”, “Îți iubesc părul! 😅❤😊”, “Când mai postezi pe YouTube? Mi-e dor de vlogurile tale💕🤤❤️”, “Bună, draguța în roz 💞💓💗”, “Ești încă in America?” sunt cinci dintre comentariile strânse de cele mai noi poze făcute publice de Irinuca.

Un alt aspect care reflectă maturitatea pe care fiica Monicăi Gabor o are la 12 ani este reprezentat de descrierile pe care le pune la unele dintre pozele pe care le postează. “Beauty begins the moment you decide to be yourself (n..r: Frumusețea începe în momentul în care te decizi să fii tu însuți)♥️” este un mesaj postat recent de fiica afaceristului de la Izvorani.