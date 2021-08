Monica Gabor și Irinel Columbeanu se împacă? Ce declaraţii neaşteptate a făcut fostul milionar

În urmă cu câteva săptămâni, Monica Gabor s-ar fi despărţit de afaceristul chinez, Mr. Pink. De atunci au apărut tot mai multe zvonuri legate de împăcarea lui Irinel Columbeanu cu fosta soţie. Recent, afaceristul a făcut „lumină” în acest caz şi a explicat care este, de fapt, relaţia cu şatena.

Monica Gabor și Mr. Pink au format un cuplu timp de 10 ani. Din cauza neînţelegerilor care ar fi intervenit în cuplul lor cei doi şi-ar fi spus adio.

Şatena şi-a găsit alinarea în braţele surorilor ei, Ramona și Alina cu care s-a reîntâlnit în Dubai. Cele trei au petrecut câteva zile de neuitat în care şi-au adus aminte cu siguranţă de multe momente frumoase.

Monica Gabor și Irinel Columbeanu au reluat legătura

Se pare că surorile nu sunt singurele cu care Monica Gabor vorbeşte mult mai des în ultima vreme. Şatena ar fi reluat legătura cu fostul soț, Irinel, iar dacă înainte cei doi vorbeau destul de rar, cel mai probabil din cauza interdicţiilor pe care Mr. Pink i le-ar fi impus partenerei sale, în prezent lucrurile s-au schimbat radical.

Monica Gabor și Irinel Columbeanu comunică mai des acum despre viața fiicei lor care în prezent se află în SUA. Mai mult decât atât, fostul milionar dezvăluia în cadrul unei emisiuni TV faptul că și-ar dori să se împace cu Monica, de dragul Irinucăi.

„Nu este vorba că se întoarce la mine. Nu cred ca este posibil. Sincer să fiu și dacă as avea o confirmare despre despărțirea lor, nu cred ca ar fi bine să o spun. Vreau să fac doar câteva atenții. În presă sunt numai interpretări, nu s-a văzut nimic clar. Nu am de unde să știu ceea ce este în sufletul ei. Eu nu am luat legătura cu Monica. Este ceva diplomat să nu deschid acest subiecte.

Unele speculații nu sunt adevărate nici pe departe. Și să știți că cel mai mare lux este să spui adevărul. Când am spus că e bine, credeți-mă că e foarte bine. Mie nu mi place să mă bag în ciorba altuia. Prefer să mă fac dispărut atunci când sunt căutat”, a mărturisit Irinel Columbeanu, potrivit Spynews.

Irinel Columbeanu, despre Monica Gabor

„Este inteligentă, temperamentală. Nu cunosc stadiul relației lor, dar le doresc la amândoi să fie cât mai lungă. Din câte știu, visul ei dintotdeauna a fost America și cred că orice s-ar întâmpla nu va renunța.”, a spus Irinel Columbeanu.

Întrebat în cadrul unui interviu recent cum o vede pe Monica Gabor acum, bărbatul a mărturisit că o apreciază și nu ține seama de părerile celor din jur.

„Cu alți ochi, mult mai lucizi dar în continuare neinfluențat de terțele numeroase păreri.”, a mai spus acesta.

Sursă foto: Arhivă Cancan