Monica Tatoiu, dezvăluiri fără perdea despre prima ei noapte de amor: ”Eu am fost cea care a tras să se întâmple”

Monica Tatoiu a făcut niște dezvăluiri fără perdea despre… prima ei noapte de amor. Vedeta avea aproape 18 ani când și-a pierdut virginitatea și, vă vine să credeți sau nu, ea a fost cea care a inițiat acest lucru.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Monica Tatoiu a avut o tinerețe zbuciumată. De câte ori a avut ocazia a mărturisit că a fost o adolescentă rebelă şi că nu avea inhibiţii. Femeia de afaceri cred că mai bine îţi faci de cap cât eşti tânăr, decât să o iei razna la bătrâneţe. Femeia de afaceri nu a fost tocmai ușă de biserică în tinerețe însă nu are vreun regret. (CITEȘTE ȘI: MONICA TATOIU DESPRE DESPĂRȚIREA DINTRE BIANCA DRĂGUȘANU ȘI VICTOR SLAV: ”NU FACI COPII AȘA CUM ÎȚI IEI UN PUDEL ÎN GEANTA DE FIRMĂ!”)

”Aveam 17 ani, eram la inceputul clasei a XII-a si imi era groaza ca ma apropiam de BAC si hormonii incepusera s-o ia razna. El era mai mare decat mine. Avea 24 de ani, dar ii era foarte frica de tata si ezita sa ne apropiem mai mult. Asa ca am luat eu initiativa. Eu am fost cea care a tras sa se intample. Conteaza foarte mult primul orgasm, cu cine o faci”, a mărturisit Monica Tatoiu în cadrul unei emisiuni TV.

Monica Tatoiu a fost dintotdeauna o femeie frumoasă, dar în tinereţe a reuşit să frângă multe inimi. De la adolescenta rebelă la tânără fără inhibiţii, Monica Tatoiu recunoaşte că şi-a trăit viaţa intens.

Monica Tatoiu, înșelată de primul ei soț în noaptea nunții

Monica Tatoiu este căsătorită de foarte mulți ani cu Victor Tatoiu, împreună cu care are un băiat, Victor. Femeia de afaceri a mai fost însă măritată. Primul ei soț al Monicăi Tatoiu a înșelat-o pe vedetă chiar în noaptea nunții și a aflat despre infidelitate chiar de la tatăl ei. (VEZI ȘI: MONICA TATOIU FACE PLAJĂ GOALĂ PUȘCĂ: „ȘTII CE MIȘTO E?”)

„Terminasem anul întâi de facultate cu zece. Și m-am căsătorit pe 27 septembrie. Și în noaptea când era petrecerea mare, cu toată Timişoara care vorbea, cu toți șefii de universități, eram ‘fata lui tata’. Și taică-meu l-a găsit pe bărbatul meu cu amanta, în vestiar și nu mi-a zis. Și după trei luni, când i-am zis lui tata că divortez și nu ne potrivim mi-a spus despre întâmplarea din noaptea nunţii.„, a spus Monica Tatoiu la un post de televiziune.

Monica Tatoiu a avut o viaţă cu suişuri şi coborâşuri. Deşi pare o femeie puternică, vedeta a mărturisit că atunci când şi-a născut fiul medicii i-au spus că acesta nu va supravieţui şi s-a gândit să-şi pună capăt zilelor.

Tatoiu a mai spus că se gândeşte la finitudinea vieţii şi la faptul că într-o zi va muri şi deja a pus la punct câteva aspecte în acest sens. Aceasta a spus că l-a rugat pe fiul ei să o eutanasieze şi să-i organizeze o ceremonie funerară fără bocete.

”Scoatem copilul mai repede cu cezariană. Scoatem copilul, iar peste 10 zile mă duc la şcoală că aveam ceva de prezentat. Mi-a spus că până dimineaţă copilul nu supravieţuişte. Am vrut să mă arunc de la etaj. Nu îmi e frică de moarte. La 60 de ani te gândeşti cum o să mori. Am vorbit cu fiul meu despre asta. Nu vreau înmormântare cu bocete cu din astea… Când simt că am o problemă mă eutanasiez”, a povestit Monica Tatoiu.