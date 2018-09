Monica Tatoiu face plajă goală pușcă: „Știi ce mișto e?”

Monica Tatoiu (62 de ani) a recunoscut că face plajă goală pușcă atunci când merge în vacanță în străinătate. Ea a mers în această vară în vacanță alături de soțul ei, Victor Tatoiu și a înotat fără costum de baie. Vedeta susține că este un sentiment incomparabil și că îi place să facă plajă și baie nud.

Monica Tatoiu este una dintre vedetele care au recunoscut că fac plajă goale. Vedeta a fost o lună în Italia, acolo unde s-a plimbat cu barca și a făcut plajă pe diverse insulițe virgine. Când merge în Grecia, femeia de afaceri face la fel. Se plimbă cu barca și explorează insule cu soțul ei. Astfel că, pentru că nu o vede nimeni, Monica Tatoiu preferă să facă plajă în costumul Evei, deși soțul ei nu prea o lasă. (Citește și Dieta spectaculoasă pe care a folosit-o Monica Tatoiu)

„Am o barcă care are vreo 30 de metri. Cu ea traversz în Grecia dacă e vreme bună. Am şi permis de barcă. (…) Toate iahturile greceşti sunt pline… de proaste, ce piţipoance! Sunt zeci de golfuri. Erau doar eu cu Victor, că am făcut plajă…. (n.r. goală). Apoi ne duceam unde erau turiştii. Da, Tatoiu nu mă lasă (n.r. se îmbrăca). Cine mă cunoaște acolo? Că rușii nu mă cunosc…încă! N-au de unde să apară poze. Pe mine nu mă deranja, nu mă cunoaşte nimeni. Erau doar eu cu pescăruşii, n-au de unde poze. Ştii ce mişto e să faci baie fără costum de baie? Foarte mișto. Eu îi înțeleg p-ăștia. Dar nu e frumos!”, a povestit Monica Tatoiu, la Antena Stars.