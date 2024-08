Monica Tatoiu, pensie majorată cu 4.000 de lei! Ireal câți bani primește acum, după recalculare

În urma recalculării, peste 82 % din pensii au crescut, anunță Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu. Din categoria pensionarilor care au beneficiat de o creștere semnificativă se numără și Monica Tatoiu. Fost profesoară de matematică și patroană Oriflame România a dezvăluit de ce mărire a beneficiat, iar aceasta este una considerabilă, la care alții doar visează. Ce sumă încasează acum Monica Tatoiu de la stat?

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat că peste 82% din pensii au fost majorate ca urmare a recalculării şi a menționat că, în iulie 2024, pensia medie a fost de 2.250 lei, urmând ca din septembrie să crească la 2.761 lei. Ei bine, de această mărire a venitului a beneficiat și Monica Tatoiu, iar recalcularea i-a adus bani frumoși în buzunar. Pensia vedetei a crescut considerabil și a ajuns la un total greu de imaginat pentru majoritatea pensionarilor.

(CITEȘTE ȘI: Motivul uluitor pentru care Monica Tatoiu își ascunde banii în hoteluri, atunci când merge în vacanță: ”Fac fotografie, că și eu uit unde i-am pus”)

Asemenea multor pensionari, Monica Tatoiu va avea o pensie mai mare după recalculare. Decizia a primit-o în plic, iar acum a vorbit despre suma cu care pensia i se va mări dar și despre harababura care s-a iscat pe marginea acestui subiect. Spre deosebire de mulți pensionari din România, Monica Tatoiu nu se poate plânge de banii pe care îi primește de la stat.

De-a lungul anilor, fosta femeia de afaceri a contribuit substanțial cu taxe și impozite la stat, iar acum culege roadele. Mai exact, până acum, Monica Tatoiu încasa o pensie considerabilă de 22.000 de lei de la statul român. Suma este una amețitoare pentru majoritatea pensionarilor, iar aceasta va crește în urma recalculării.

Mai exact, Monica Tatoiu a dezvăluit că din toamnă, atunci când vor ajunge pensiile recalculate, va încasa cu 4.000 de lei în plus. Ei bine, doar mărirea pe care aceasta o să o primească este cu mult mai mare decât pensiile pe care le au mulți români. La polul opus, stă soțul său care a primit o mărire de doar 500 de lei,

„Legea asta intră în vigoare la 1 septembrie. Nu poate să fie atacată decizia în instanță până atunci. Pe de altă parte, ai doar 45 de zile de la primire și multe plicuri nu au data poștei! Atât eu, cât și soțul meu, am primit deciziile de recalculare.

Eu am 337 de puncte. 331 de puncte de contributivitate plus restul, de stabilitate. Mie mi-a crescut pensia cu 4.000 de lei. Soțului meu are 26 de puncte în total. I-a crescut cu 500 de lei. Și, trecând de 2.000 de lei, diferența i-o impozitează”, a declarat Monica Tatoiu, potrivit fanatik.ro.