Moruțan, desființat de Gigi Becali: „Să înțeleagă că era în plus pe teren!”

În ciuda victoriei cu 2-0 obținută de FCSB cu Sepsi, rezultat care i-a apropiat pe roș-albaștri al trei puncte de liderul CFR Cluj, Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de prestația echipei.

Cel mai șifonat după declarațiile finanțatorului a ieșit mijlocașul Olimpiu Moruțan, care, introdus pe teren în prima repriză, a fost schimbat la pauză de Mihai Teja.

„S-a întâmplat că nu stăm după Moruțan, trebuie să câștigăm campionatul. La anul stăm după el. Acum avem de câștigat un campionat, nu mai este timp de promovat jucători. Nu e problema noastră Moruțan, nu e o problemă pentru noi. Nu are de ce să îl afecteze, dacă e băiat deștept. Să înțeleagă că era în plus pe teren, toate mingile le pierdea. Nu poți să câștigi campionatul cu copii”, a declarat Gigi Becali.

Olimpiu Moruțan a fost introdus în teren în minutul 18, în locul lui Mihai Pintilii, însă Mihai Teja a decis să îl schimbe la pauză cu Florinel Coman

De criticile finanțatorului nu a scăoat nici vedeta Dennis Man pe care Gigi Becali visează să ia zeci de milioane de euro.

„Nu am văzut un spirit de război, că nu se mai permit greșeli. De exemplu, Man nu mi-a plăcut deloc. Dacă vrei să iei zeci de milioane pe el, nu ai voie să joci un meci mai relaxat. A doua repriză am jucat, a intrat Coman și a dat gol. A câștigat Coman singur jocul. Nu am văzut spiritul de război, nu sunt mulțumit”, a tunat Gigi Becali.

FCSB a acumulat 34 de puncte, cu trei mai puține decât campioana CFR Cluj și cu un succes în meciul diret de duminică din „Gruia”, echipa pregătită de Mihai Teja ar egala la puncte campioana, cele două urmând a duce o luptă pe viață și pe moarte pentru titlu până la finalul sezonului.