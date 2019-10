Moș Miluță din Vaslui, în topul celor mai virili bărbați din lume

Biologic, bărbații sunt mai avantajați decât femeile, deoarece pot avea copii și la vârste înaintate. În topul celor mao virili bărbați din lume se află Miluță Filimon din comunca Ivănești, județul Vaslui.

Potrivit vremeanouă.ro, la cei 77 de ani împliniti, este al doilea cel mai bãtrân tatã din România. Acesta are, împreunã cu o femeie cu 40 de ani mai tânãrã, nu mai putin de patru copii, cel mai mic în vârstã de un an si câteva luni.

Bãrbatul are patru copii cu actuala sotie, cel mai mare în vârstã de 13 ani, iar cel mai mic, în vârstã de un an si câteva luni. Mos Milutã mai are patru copii, din prima cãsãtorie, care i-au dãruit 10 nepoti si patru strãnepoti.

Cei mai fertili bãrbati de pe pãmânt sunt în mare parte întâlniti în zona Ecuatorului, în țãrile africane sau Asia de Sud. Unii se pot lãuda cu urmasi fãcuti la 96 de ani.

Un indian, cel mai bătrân tată

Cel mai bãtrân tatã care a intrat în Cartea Recordurilor este un indian, care la vârsta de 96 de ani a devenit tatãl unui bãietel. Întrebat care este secretul “performantei” sale, Raghav Ramjeet a spus cã viata sexualã regulatã este foarte importantã într-un cuplu. Potrivit lui Raghav, dieta pe care o urmeazã se bazeazã pe lapte, unt si migdale. Mai mult decât atât, bãrbatul spune cã se simte foarte “capabil” sã aibã si mai multi copii, dar situatia financiarã îl determinã sã se opreascã aici.