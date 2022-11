Motivele pentru care Daniel Buzdugan celebrează Crăciunul la dublu: “Primii bani i-am câștigat așa!” + Nașterea fiului Luca

Invitatul săptămânii la podcastul „ALTCEVA” este nimeni altul decât matinalul de la Radio ZU, Daniel Buzdugan. Personaj dominat de o oralitate ieșită din comun, colegul lui Mihai Morar a relatat una dintre cele mai insolite povești ale vieții sale. Subiectul istorisirii este legat de o dată extrem de specială pentru Daniel Buzdugan și familia sa. În ziua de 24 decembrie Buzdugan și-a cunoscut fiul pentru prima dată, pe Luca, într-o noapte friguroasă.

Tot în ziua de Ajun, crainicul de la ZU rememorează clipa primilor bani câștigați. Suprinzător sau nu, Daniel Buzdugan a plecat la colindat, copil fiind, cu scopul de a-și bucura vecinii. După ce a realizat că îl ajută vocea, omul de radio n-a mai ezitat și s-a pus pe câștigat bani serioși din cântul colindelor. Interviul integral poate fi urmărit AICI.

Daniel Buzdugan: „Crăciunul pentru noi e dublă sărbătoare!”

Adrian Artene: Tu colindai?

Daniel Buzdugan: Primii bani i-am câștigat așa. Să vezi cum a fost, eram într-o seară de 24 decembrie, cred că aveam vreo șase ani și stăteam în fața blocului. Niște băieți mai mari ca mine au ieșit în seara aia la colindat, mi-au zis «hai cu noi».

Am realizat că cântam cel mai bine, că toți oamenii îmi dădeau bani. Am zis la un moment dat, cu mândria din mine «mă duc la colindă singur, nu mai merg cu voi». Și am început să bat la ușă, dar puteam intra ușor la toate blocurile din cartier, la un moment dat nu mai aveam voce, pentru că fusesem la atâtea apartamente încât nu mai puteam.

A fost seara de Crăciun care mi-a adus primii bani. Și tot într-o seară de Crăciun, pe 24 decembrie, Doamne Doamne mi-a trimis îngerașul familiei, pe Luca, băiețelul nostru, care s-a născut pe 24 decembrie. Era pe 24 decembrie pe la ora 3 dimineața, soția îmi zice «băi, mi s-a rupt apa». Zic «Ok, și? Mă scoli la ora 3 să îmi spui că ți s-a rupt apa?», «Păi gata, înseamnă nașterea!».

M-am dus eu pe acolo prin bucătărie, am băut un pahar cu apă, m-am băgat înapoi în pat. Zice «Hai să mergem, să chemăm un TAXI, să mergem la spital!». Și am ajuns la spital, la Elias și cânta Ștefan Bănică la televizor, la PRO TV, a fost foarte frumos. Crăciunul pentru noi e dublă sărbătoare!

