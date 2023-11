Motivul adevărat al despărțirii Andreei Bălan de iubitul său nu se știe nici acum. Michael din Statele Unite a contrazis-o pe artistă

În urmă cu mulți ani, Andreea Bălan (39 de ani) s-au iubit cu un pușcaș marin pe nume Michael Tracy. Povestea de iubire s-a consumat timp de 11 luni, apoi cei doi și-au spus „la revedere”. Cântăreața se cuplase cu bărbatul respectiv, după ce și-a încheiat relația de 8 ani cu artistul Keo. Însă, care a fost motivul adevărat al despărțirii Andreei Bălan de Michael? Bărbatul din Statele Unite a contrazis-o! Detaliile se află mai jos, în articol.

Opt ani a durat relația cu artistul Keo. Apoi, Andreea Bălan și-a găsit alinarea în brațele unui pușcaș marin din Statele Unite ale Americii. A format un cuplu cu un bărbat pe nume Michael Tracy. Însă, separarea a intervenit după nici un an de relație – după 11 luni, și-au spus „adio”!

Vezi și CUVINTE GRELE ARUNCATE ÎNTRE ANDREEA BĂLAN ȘI IULIA ALBU. CUM A UMILIT-O JURATA DE LA ANTENA 1 PE COLEGA EI DE TRUST

Alinarea a găsit-o rapid în brațele lui Michael, ajutând-o să treacă altfel peste despărțirea de Keo (45 de ani). La momentul la care artista și americanul s-au despărțit, apăruse în presă informația potrivit căreia separare a intervenit în urma dorinței Andreei Bălan de a nu părăsi România. Practic, fosta soție a lui George Burcea nu voia să se mute în SUA, având în vedere că și-a format cariera aici.

Deși a mers la New York, acolo unde Michael Tracy locuia, au stabilit că nu puteau să aibă un viitor comun.

„Da, am fost cu el la New York și am stabilit că nu avem nici un viitor comun. De Crăciun mi-a oferit un inel. Amândoi am încercat. Eu am 20 de ani de carieră aici și nu puteam să mă mut acolo”, spunea Andreea Bălan, în emisiunea Acces Direct.

Vezi și TINERELUL ÎNFIERBÂNTAT DE ANDREEA BĂLAN ZIUA-N AMIAZĂ MARE. JURATA TCDU S-A LĂSAT POZATĂ ÎN TOATE POZIȚIILE DE UN AMIC! ȘEDINȚĂ FOTO ÎN FUSTIȚA EROTICĂ!

Pe de altă parte, americanul a avut o reacție la cele declarate de artistă, la momentul acela. Pe rețelele de socializare, pușcașul marin Michael mărturisise că a contat faptul că nu a luat-o de soție.

Citește și ANDREEA BĂLAN ȘI VICTOR CORNEA AU DUS RELAȚIA LA ALT NIVEL, DAR CUPLUL ESTE DEPARTE DE PASUL CEL MARE. CANCAN.RO ARE DECLARAȚII, DIRECT DE LA SURSĂ: “CARE NUNTĂ? STRÂNGEM BANI PENTRU…”

La momentul actual, Andreea Bălan trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de tenismenul Victor Cornea. Relația au dus-o la un alt nivel, iar CANCAN.RO a aflat, în exclusivitate, că sportivul este tătic! Tenismenul în vârstă de 30 de ani are un băiețel pe nume Luca, de 10 ani. Băiețelul locuiește cu mama lui, în București, este clasa a V-a și are o pasiune către fotbal. Este înscris la Dinamo. Toate detaliile se regăsesc AICI!

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă…

Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră! Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui în București și ales să joace fotbal, iar nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care de altfel activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin”, ne-a mărturisit Victor Cornea.