Motivul bizar pentru care Bianca Drăgușanu își pune foi de dafin în pantofi: ”De fiecare dată...”

Puțini știu motivul bizar pentru care Bianca Drăgușanu își pune foi de dafin în pantofi și în portofel. Ce a spus diva despre superstițiile pe care le are?

Bianca Drăgușanu se bucură de succes și norocul pare că e de partea ei! Vedeta are mici talismane, dar nu prea ține cont de superstiții. Diva nu duce lipsa banilor, iar mulți s-au întrebat de-a lungul timpului care este secretul ei.

Vedeta a rupt tăcerea și a dezvăluit că se ghidează după anumite lucruri în viață din punct de vedere energetic. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că foaia de dafin joacă un rol destul de important aici.

Bianca Drăgușanu ține foaie de dafin în fiecare pantof, dar și în portofel. Vedeta atrage banii ca un magnet! Diva folosește și scorțișoară pentru succes.

„Superstiții nu prea am, în schimb am chestii după care mă ghidez energetic pentru a-mi merge mai bine. Nu știu dacă să le zic superstiții. Am eu astea ale mele, cum are și Mantea cu tămâia, eu le am pe ale mele cu foaia de dafin. Am în portofel și în fiecare pantof. Mai am cu scorțișoara și mai am asta cu data de 1. De fiecare dată fac așa un fel de mantră, în care pe data de 1 pun niște scorțișoară la intrarea în casă și îmi doresc eu mie numai bine, abundență și magnet de abundență”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, pentru ciao.ro.