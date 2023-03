Motivul incredibil pentru care o profesoară a fost concediată, după 20 de ani de experiență: ”A fost un catalizator”

O profesoară a avut parte de un șoc imens în momentul în care a aflat că este concediată de la locul de muncă de către directorul instituției. Motivul pentru care s-a ajuns într-o asemenea situație i-a uimit pe cunoscuții săi.

De cele mai multe ori, profesoarele au grijă să nu amestece viața privată cu viața personală. Uneori, însă, lucrurile pot scăpa foarte repede de sub control, iar o carieră poate fi distrusă mult mai repede decât te-ai fi așteptat.

De ce a fost concediată o profesoară, după 20 de ani de activitate

Lucrurile au început să se schimbe pentru Sarah Juree în anul 2022, când a dorit să încerce ceva nou pentru a-și putea spori veniturile lunare. Deși era o profesoară respectată, aceasta nu câștiga suficient de mult pentru a se putea întreține, așa că a optat pentru o soluție de compromis.

Îndemnată fiind de prietena sa, și-a deschis un cont de OnlyFans, unde a început să posteze imagini și videoclipuri nud. Le numai câteva zile distanță, toți cei care o cunoșteau au aflat despre cele întâmplate, iar directorul școlii a concediat-o pe loc.

„O prietenă a început o pagină OnlyFans în aprilie 2022 și mi-a spus că a câștigat 10.000 de dolari într-o lună. Am decis să încerc și am deschis o pagină doar pentru a vinde fotografii nud, ca supliment la venitul meu de la predare.

În vara anului trecut, în iunie, am încercat această activitate în timpul vacanței de vară. În câteva zile, fotografiile mele au fost copiate și trimise angajatorului meu. Am primit o scrisoare de concediere și cariera mea de 20 de ani ca profesoară – și sursa mea principală de venit – s-a încheiat rapid”, a explicat fosta profesoară.

Deși credea că nu se va mai putea descurca cu banii, Sarah și-a dat seama că a reușit să descopere o sursă foarte bună de venit. Acum reușește să câștige salariul anual din învățământ în numai câteva luni pe OnlyFans.

„Cred că faptul că am fost concediată a fost un catalizator pentru o nouă direcție în viața mea. În ultimele șase luni am câștigat mai mult decât salariul meu anual de la catedră. În calitate de profesoară, câștigam 55.000 de dolari pe an, dar în ultimele șase luni am câștigat peste 58.000 de dolari prin intermediul OnlyFans”, a declarat Sarah.