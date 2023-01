Motivul incredibil pentru care o tânără de 29 de ani nu poate să facă amor cu niciun bărbat: ”Nu înțeleg ce e cu mine!”

O tânără de doar 29 de ani se confruntă cu o problemă care i-a distrus cele două relații pe care le-a avut. Părăsit de iubiți din teama pe care o are pentru amor, tânăra cu pricina simte că a intrat într-o problemă care pare fără nicio rezolvare.

Deși nu are nicio traumă și nu a trecut prin experiențe neplăcute, menite să o facă să se teamă de actul în sine, femeia nu își explică motivul pentru care este speriată de ideea de a face dragoste. (CITEȘTE ȘI: POVESTE PARCĂ DESPRINSĂ DINTR-UN SCENARIU DE FILM. ȘI-A TRĂDAT AMICUL, DUPĂ CE A FĂCUT AMOR CU SORA ACESTUIA. MOTIVUL TE VA ȘOCA!)

Povestea tinerei care se teme de amor. Ce gânduri a împărtășit ea

Femeia care se confruntă cu această problemă a mărturisit că, până la vârsta de 29 de ani, a avut doar doi iubiți. Deși relațiile funcționau, ea a ajuns să fie părăsită de cei doi bărbați din viața sa. Motivul a fost faptul că niciodată nu a reușit să întrețină relații intime cu ei.

„Am 29 de ani și am o problemă extrem de mare. Am avut, până la vârsta mea, numai 2 iubiți. După câteva luni de relație, amândoi m-au părăsit, pentru că nu pot să fac sex. Pur și simplu îmi e teamă de actul sexual în sine.

Totul ok atunci când sunt cu gândul la sex, simt că mă excit, dar când vine momentul să mă dezbrac pentru așa ceva, mă înnebunește groaza. Nu înțeleg ce este cu mine. Nu am absolut niciun fel de traumă și nu știu de unde provine această teamă.

Primul meu iubit l-am avut la vârsta de 20 de ani. Ne-am iubit foarte mult și a existat o chimie super între noi. Toate bune și frumoase, aveam chiar și planuri de viitor, deși eram destul de tineri. După 4 luni de relație, am decis, de comun acord, să facem sex.

M-a invitat la el acasă, a organizat o cină romantică, mi-a gătit și chiar am vizionat, împreună, un film. În momentul în care a început să mă dezbrace, am simțit că mor. M-am îmbrăcat la loc și am părăsit locuința lui cu ochii în lacrimi. În următoarele 2 luni, l-am evitat pe toate căile posibile, pentru că nu știam ce este cu mine și nici nu-i puteam explica ceea ce simțeam. Într-un final, m-a părăsit și n-am avut niciun motiv să-l judec pentru asta.”, a povestit tânăra, potrivit thesun.co.uk. (VEZI ȘI: UN BĂRBAT TRĂIEȘTE DE 5 ANI CU IUBITA LUI, DAR N-A FĂCUT NICIODATĂ AMOR CU EA. CARE ESTE MOTIVUL)

Când credea că a scăpat de problemă, istoria s-a repetat

După ce a trecut peste despărțire, tânăra a avut un moment de fericire și a crezut că problema ei aparține de domeniul trecutului. Și-a făcut o nouă relație însă, din păcate pentru ea, când au încercat să treacă la următoarea etapă, teama de amor și-a spus, din nou, cuvântul. După mai multe încercări de a face dragoste cu ea, bărbatul a părăsit-o, la fel ca primul iubit.

,,Cel de-al doilea iubit l-am avut la 25 de ani. Am crezut că am scăpat de această frică și că sunt, în sfârșit, o femeie normală. Istoria s-a repetat și am ajuns în același punct. Din cauza faptului că a încercat în repetate rânduri să facă sex cu mine și am avut aceeași reacție, m-a părăsit și el, la fel ca primul meu iubit.

Am vorbit cu mama mea, cu sora mea, cu cea mai bună prietenă. Ele m-au încurajat să merg la un psiholog și să descopăr rădăcina comportamentului meu, însă îmi este jenă să fac asta. Mi-e teamă că niciodată n-aș putea să fiu o femeie normală, că nu aș putea să fac sex și nu înțeleg de ce sunt așa.

Văd în jurul meu femei fericite, dar când mă gândesc la faptul că ele fac sex cu iubiții sau soții lor, mă cuprinde panica de parcă eu aș fi pusă în postura respectivă. Chiar nu știu ce să mai fac, nu mă înțeleg și nu pot să percep toate aceste lucruri. Aș vrea tare mult să fiu o femeie normală, să am un iubit și să fiu tandră cu el, să facem sex și să fie bine. Dar poate că niciodată nu voi înțelege de ce sunt așa și voi rămâne pe veci singură”, a mai spus ea.