Poveste parcă desprinsă dintr-un scenariu de film. Și-a trădat amicul, după ce a făcut amor cu sora acestuia. Motivul te va șoca!

Situație fără precendent între doi tineri care aveau o relație de prietenie de lungă durată. În urma unei dispute, unul dintre el a ales să-și trădeze amicul făcând amor cu sora acestuia. În acel moment, tânărul de 29 de ani a pierdut nu doar o prietenie, ci și o căsnicie care, la acea vreme, era una destul de complicată.

Disperat de modul neplăcut în care au evoluat lucrurile, tânărul a decis să ceară ajutorul unui specialist. El i-a relatat întreaga întâmplare, în speranța că va primi un răspuns din partea acestuia. (CITEȘTE ȘI: UN BĂRBAT TRĂIEȘTE DE 5 ANI CU IUBITA LUI, DAR N-A FĂCUT NICIODATĂ AMOR CU EA. CARE ESTE MOTIVUL)

A făcut amor cu sora celui mai bun prieten

Tânărul cu pricina a început prin a povesti că fosta sa soție, în vârstă de 25 de ani, a fost femeia alături de care a trăit cele mai frumoase și cele mai tumultoase momente, presărate cu nervi mulți și urmate de împăcări.

Într-un moment în care lucrurile păreau că nu mai au nicio rezolvare, bărbatul a căzut în mrejele alcoolului. De acolo până la a face amor cu sora celui mai bun prieten, nu a mai fost decât un pas.

„Am făcut sex cu sora celui mai bun prieten al meu după o ceartă cu fostul meu prieten. A fost grozav, la momentul respectiv, dar acum toți trei sunt furioși pe mine. El, sora lui și fosta mea soție!

Eu am 29 de ani, iar fosta mea soție are 25 de ani. Este o fată frumoasă alături de care am trăit clipe minunate. Am fost împreună și ne-am despărțit timp de trei ani. A fost o relație excitantă și plină de nervi.

Niciodată nu știu când voi spune ceva greșit și ea se va înfuria. Ea are…o gură murdară și nu se gândește de două ori înainte de a mă lovi cu putere, din punct de vedere verbal. (VEZI ȘI: MOTIVUL ȘOCANT PENTRU CARE O FEMEIE FĂCEA AMOR O DATĂ LA 2 ANI CU SOȚUL EI. CE A DESCOPERIT ULTERIOR A DEVASTAT-O)

De când sunt cu ea, m-am trezit în aceeași situație haotică. Ne tot despărțim și apoi ne împăcăm din nou. Ultima dată…când s-a întâmplat, am simțit că nu mai pot suporta mai mult. M-am dus la cârciumă și o fată de la bar a început să vorbească cu mine. Ea era drăguță și amuzantă și mi-a luat ceva timp să mă prind că ea este sora celui mai bun prieten al meu. Are 24 de ani.

Am condus-o acasă. Mi-a spus că mă plăcea de ani de zile și am sfârșit prin a mă duce la ea, acolo unde am rămas peste noapte. Sexul a fost grozav, avea un apetit sexual demențial, dar dimineața mi-am dat seama că am făcut o greșeală. Mă simțeam răvășit și mahmur. I-am zis că îmi pare rău și că regret faptul că am făcut sex, că nu aș vrea să sufere. A avut o criză de nervi, iar eu am jignit-o.

Fata asta i-a spus amicului meu că am fost împreună. Vestea s-a răspândit și a ajuns la urechile prietenului meu, care era fratele ei!

Acum, cel mai bun prieten al meu mi-a spus că am terminat-o ca prieteni, iar prietena mea mi-a spus că am terminat-o ca iubiți pentru totdeauna.

Sunt la capătul puterilor. Suntem prieteni de când eram în liceu. Tot ce vreau este să mă împac cu fosta mea soție și să fiu din nou în relații bune cu prietenul meu”, a povestit bărbatul, potrivit thesun.co.uk.

Specialistul: ,,Este o situație destul de complicată”

Aflând de întreaga poveste a bărbatului, specialistul i-a recomandat să nu reia relația cu fosta soție. De asemenea, nu a fost de părere că prietenul său, sora acestuia și fosta lui soție ar dori să se împace cu el. (VEZI ȘI: CUM FAC AMOR TURCOAICELE. OBICEIUL MAI PUȚIN CUNOSCUT. CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN NOAPTEA NUNȚII)

„Nu cred că vei putea să te împaci cu ei. Cu siguranță prietenul tău este supărat pe tine, iar fosta ta iubită sau soție, cum o numești, nu vrea să mai audă de tine. Este o situație extrem de complicată…

Mai mult, dacă sora lui i-a spus cât de rău te-ai purtat cu ea în acea noapte, atunci mă îndoiesc că ar vrea să fie din nou prieten cu tine.

Ceea ce mă intrigă cel mai mult este de ce ești atât de dornic să te întorci la prietena ta.

Viața voastră sexuală poate fi grozavă, dar asta compensează violența fizică și violența verbală?

Pare o persoană cu probleme, cu un trecut cu probleme. Aș fi precaut, dacă aș fi bărbat, să mă apropii de o astfel de femeie”, a fost răspunsul specialistului.