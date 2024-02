Motivul pentru care Calina Dumitrescu a lipsit de la înmormântarea Mioarei Roman. După acuzațiile aduse, sora Oanei Roman a răbufnit: ”Nu mi-a venit să cred”

Printre cei care au fost absenți la înmormântarea Mioarei Roman se numără Calina Dumitrescu (nepoata), fostul ei soț, Petre Roman, dar și Marius Elisei, fostul partener al Oanei Roman. Catinca Zilahy, mama Calinei, a mărturisit care a fost motivul real pentru care fiica ei nu a mai venit la ceremonia funerară care a avut loc luni, 26 februarie. A fost acuzată că s-ar fi distrat în ziua în care bunica ei a fost condusă pe ultimul drum. Iată detaliile mai jos, în articol.

Mioara Roman a fost înmormântată în urmă cu două zile, la Cimitirul Reînvierea. Mulți apropiați de-ai familiei au mers atât la priveghi, cât și la înmormântarea care a avut loc luni, 26 februarie. Printre cei care au mers la priveghi se numără Calina Dumitrescu, nepoata Mioarei Roman și fiica Catincăi Zilahy. Sora Oanei Roman a ținut să facă o serie de precizări și să ia apărarea fiicei sale, după ce a fost criticată că nu a condus-o pe ultimul drum pe bunica ei. Pe rețelele de socializare, fosta concurentă de la Bravo, Ai Stil! încărcase câteva filmulețe de la o zi de naștere, în noaptea când s-a desfășurat priveghiul.

Catinca, sora Oanei Roman, a precizat faptul că fiica ei, Calina, a mers la priveghiul bunicii sale, Mioara Roman. A petrecut timp de două ore la căpătâiul fostei jurnaliste și profesoare de limba arabă. Tânăra este afectată de moartea bunciii sale, mai ales că au avut o relație frumoasă și specială.

„E foarte afectată, a plâns două ore non stop. Înainte a făcut atac de panică, a vomitat, de abia am liniștit-o. Ele se iubeau foarte mult, aveau relația lor specială. Calina a venit duminică seara la priveghi și a stat foarte mult cu mama. A vrut să o vadă la față și a ridicat capacul de la sicriu. Nu mi-a venit să cred câtă putere a avut!”, a spus Catinca, sora Oanei Roman.

Catinca, sora Oanei Roman, a explicat de ce fiica ei nu a fost prezentă la înmormântarea bunicii. Mioara Roman a fost condusă pe ultimul drum în cursul zilei de luni, 26 februarie 2024, la prânz. Printre cei care au absentat de la ceremonia funerară se numără Calina Dumitrescu (una dintre nepoatele ei), Petre Roman (fostul soț), dar și Marius Elisei, fostul partener al Oanei Roman.

Pentru că au existat reacții și critici aduse la adresa fiicei sale, sora Oanei Roman a decis să pună punctul pe „i” și să spună motivul pentru care Calina nu a mai mers la înmormântare.

„A doua zi, la înmormântare, eu i-am zis Calinei să nu mai vină, nu avea rost să vadă cum o bagă în groapă. Nici eu nu am putut să mă uit, am stat mai în spate. Nu am avut puterea, am vrut să rămân în minte cu altă imagine a mamei. (…) Vreau să le spun tuturor celor care comentează în necunoștință de cauză că fiecare își trăiește doliul așa cum simte! Unii se jelesc și își smulg părul din cap, alții se îmbată sau fac depresie”, a mai spus Catinca Zilahy, pentru Click.