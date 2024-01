Motivul pentru care Cuza de la Noaptea Târziu a plecat singur în vacanță: „Oamenii îmi plâng de milă!”

Cuza de la Noaptea Târziu este deja un nume consacrat printre vedetele din showbizul autohton. Carismaticul co-prezentator de la Super Neatza nu se dă în lături de la muncă și este implicat în cele mai de succes proiecte ale momentului. CANCAN.RO a stat de vorbă cu prezentatorul și a aflat ce planuri are pentru anul ce tocmai a început, de ce vine rar la evenimente, dar și care este motivul pentru care a decis să meargă singur în vacanță.

Cuza, despre „povara” celebrității: „Nu sunt sociabil!”

Prezent la premiera filmului Ferrari, acolo unde au fost invitate și alte nume de seamă din showbizul autohton și nu numai, Cuza a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. Tânărul în vârstă de 31 de ani a vorbit deschis despre cum gestionează celebritatea, dar și despre cât de mult îl ajută vizitele la pshilog.

„Mă bucur de asemenea evenimente la care sunt invitat. Eu merg la patru evenimente pe an, crede-mă, cinci maxim. Nu sunt event boy pentru că nu sunt sociabil. Nu sunt genul de băiat care să întrebe pe toată lumea: , „ , a spus prezentatorul. Cuza nu exclude faptul că ar putea să fie, în esență, un bărbat introvertit, iar vizitele la psiholog, spune el, l-au făcut să își pună tot felul de întrebări. „Celebritatea este o consecință a mediului de lucru și o gestionez, sper cu foarte mult bun simț și respect față de toți oamenii și cu recunoștință pentru ce mi se întâmplă. Este posibil să fiu un introvertit care joacă o extrovertire. O să-mi întreb psihologul: Oare sunt un introvertit care joacă o extrovertire sau un extrovertit autentic”, mai dezvăluie el.

„Mamaie îmi spunea că nu le pot face singur pe toate. Nu sunt buricul pământului!”

Celebrul prezentator a început încă de mic să lucreze. A devenit cunoscut odată cu primele parodii scoase alături de prietenii săi buni, Emi și Cucu, din trupa Noaptea Târziu. Au urmat multe proiecte de anvergură în care a fost implicat. Recent, va participa din nou, alături de Emi, la Te Cunosc de Undeva, însă Cuza mai este prezent și la Radio Zu, iUmor și Super Neatza.

”Sunt o grămadă de proiecte faine în care sunt implicat. Mie nu mi se pare că lucrez mult, deși mulți oameni din jurul meu spun asta. Iumor, Te Cunosc de Undeva, Neatza, Radio, dar mie nu mi se pare atât de obositor. Vin oameni și îmi plâng mie de milă, dar eu nu îmi plâng mie de milă. Mi se pare că acesta este cursul normal al unei zile de lucru al unui om căruia îi place să muncească” , mai spune Cuza pentru CANCAN.RO

„Ingredientele” prieteniei dintre Emi, Cucu și Cuza: „Înțelegere, acceptare și toleranță”

Implicat încă de mic în diverse proiecte și muncind de la vârsta de 14 ani, Cuza spune că a avut mult de câștigat. A devenit mai disciplinat, iar munca în echipă l-a făcut să devină mai empatic vizavi de colegii săi.

„Eu muncesc de la 14 ani și nu consider asta ca fiind muncă ceea ce fac acum. Faptul că muncesc de mic mi-a creat o disciplină. Asta le-am spus multor prieteni de-alor mei sau oamenilor, când am avut șansa să vorbesc în diverse conferințe. Le-am spus pentru că unul dintre principalele skill-uri ( n.r. abilități) pe care le dezvolți este lucrul în echipă. Acceptarea faptului că nu ești tu principal, nu ești doar tu important. S-ar putea să greșești, să ai păreri greșite. Foarte mulți oameni din jurul meu, din ce am observat, nu știu să lucreze în echipă și nu știu să țină cont de părerea celorlalți. Probabil asta se și promovează în ultimii ani, self-made, self-care, sefl de toate genurile. Astfel, doar ei contează, doar ei sunt importanți și așa mai departe. Viața reală nu este așa. Nu ești doar tu buricul pământului, cum zicea mamaie.

Posibil ca din acest motiv să-mi fi rezistat prietenia cu Emi și Cucu. Înțelegerea, acceptarea, toleranța sunt caracteristici pe care ar trebui să le aibă un om normal înconjurat de oameni”, susține fostul iubit al asistentei Ramona Olaru.

De ce merge artistul singur în vacanță: „Îmi iau bilet de avion și plec!”

Recent întors din Thailanda, acolo unde a petrecut și trecerea dintre ani, Adrian Popescu, pe numele său din buletin, a povestit de ce a ales să plece singur în vacanță. A fost pentru prima dată când a trăit o astfel de experiență . Dacă o va repeta sau nu, ne spune el: „Am fost în vacanță, acum două zile m-am întors. Am fost singur, a fost o experiență pe care am vrut să o încerc. Foarte mulți amici de-ai mei mi-au spus că au fost singur în vacanță, în Peru, Mexic, Italia etc. Îmi spuneau că este cea mai tare experiență pe care o poți avea, că te redescoperi. Mi-am spus să încerc și eu să văd care este treaba, prea toată lumea laudă experiența asta.

Recunosc că mi-am ales o țară unde aveam prieteni, mi-am ales Thailanda. Îți spun sincer că este o experiență foarte faină, dar nu așa cum mi-au promovat-o mie prietenii.Apare la un moment dat plictiseala și pentru o persoană ca mine, devine obositor să vorbești cu oameni noi pentru că apare aceeași poveste și toată lumea te întreabă.Dar, una peste alta, plecatul singur este o experiență de bifat. Nu două săptămâni poate, dar este o experiență pe care o voi repeta. Când nu reușesc să strâng nicio gașcă, îmi iau singur bilet de avion și plec două trei zile”, mai spune artistul pentru CANCAN.RO

Artistul este tranșant: „Nu voi mai trăi condiționat!”

Știți cum se spune că de multe ori ajungi să trăiești după cum vor alții. Asta i s-a întâmplat și co-prezentatorului de la Super Neatza. Nu de puține ori, tânărul a fost nevoit să meargă în vacanțe care nu i-au fost pe plac. Dar, de anul acesta a schimbat macazul și știe ce are de făcut. Vorba aceea, deja a spart gheața „Mi s-a întâmplat să merg în vacanță în destinații care nu mi-au plăcut pentru că așa a ales majoritatea prietenilor mei. Vin și eu cu voi, ce să fac. Nu vreau să călătoresc numai singur, dar nu voi mai trăi condiționat că nu vine nimeni cu mine în vacanțe”, concluzionează Cuza.

