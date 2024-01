Copiii Cristinei Spătar nu vor să-și viziteze tatăl! Regina muzicii R&B nu și-a vindecat rănile nici după opt ani de la divorț

Cristina Spătar a fost prezentă aseară la premiera de gală a filmului „Ferrari”, disponibil în cinematografele din toată țara (BILETE AICI). Artista a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, în care a vorbit despre cum își portretizează anul 2024. Soția lui Vicky Mocanu se declară speriată de criza financiară ce se anunță, chiar dacă partenerul nu duce lipsă de potență financiară. Mai mult, antreprenorul i-a propus solistei să cumpere un Ferrari, ca bun comun al familiei, dar vedeta a refuzat.

Actualul soț a câștigat și simpatia copiilor Cristinei Spătar, însă nu același lucru se poate spune și despre Alin Ionescu, tatăl acestora. Albert și Aida nu mai vor să-și viziteze tatăl, chiar dacă mama lor îi încurajează să o facă.

Relația dintre cei doi copii și actualul soț, Vicky Mocanu, dezvăluită de Cristina Spătar

CANCAN.RO: Cum te găsește acest început de 2024?

Cristina Spătar: Mă găsește foarte optimistă că va fi bine, cu toate că se anunță o criză financiară de mama focului, dar eu tot optimistă rămân.

CANCAN.RO: Vă sperie acest fapt?

Cristina Spătar: Puțin, da. Dar facem tot posibilul să rămânem sus.

CANCAN.RO: Planurile cam care ar fi, anul acesta?

Cristina Spătar: Muzicale, cât cuprinde, de toate pentru toți.

CANCAN.RO: Te-ai mai gândit să devii mamă?

Cristina Spătar: Nu, în niciun caz, am doi copii mari, Albert e mai înalt decât tine, are 14 ani, Aida are aproape 12, cred că mi-e suficient. Vicky are și el un băiețel de 12 ani.

CANCAN.RO: Tu ai o relație bună cu el?

Cristina Spătar: Da, cu copilul, da. Băiețelul e OK. Și Vicky are o relație bună cu toată lumea.

Albert (14 ani) și Aida (12 ani) nu mai vor să-l viziteze pe Alin Ionescu, tatăl lor: „Eu i-am încurajat, dar ei nu prea-și doresc!”

CANCAN.RO: Cum îl simți pe fiul tău, este „gagicar”?

Cristina Spătar: E cuminte. Cred că ar trebui să fie puțin mai hotărât. E blând, e foarte blând.

CANCAN.RO: Care sunt sfaturile oferite lor, recurent?

Cristina Spătar: Cel mai important lucru e să învețe și să facă ce au de făcut, că restul vor veni ulterior, necazurile și problemele îi așteaptă, că viața nu e numai roz.

CANCAN.RO: Ei locuiesc cu tine acum?

Cristina Spătar: Da, întotdeauna au locuit doar cu mine.

CANCAN.RO: Cu tatăl mai păstrează legătura?

Cristina Spătar: Nu prea mai merg la el, că nu prea își mai doresc. Eu i-am încurajat, dar ei nu prea-și doresc. Sinceră să fiu, nici nu prea au timp, Albert are meditații, învață. Aida face pian, Albert face fotbal, avem treabă multă.

CANCAN.RO: Îl faci fotbalist pe Albert, crezi că are șanse?



Cristina Spătar: Lui îi place foarte mult, și-ar dori, doar că e slăbuț. E slab, i-am mai dat vitamine, încerc să-l fac să fie mai puternic, cred că n-are rezistență, trebuie să mai lucrăm la asta.

CANCAN.RO: Și pentru că suntem la evenimentul de lansare a filmului „Ferrari”, aveți în plan o asemenea mașină?

Cristina Spătar: Nu se știe. Soțul meu zicea, la un moment dat, ceva de un Ferrari, eu nu știu.

CANCAN.RO: Nu îți plac mașinile sport?



Cristina Spătar: Nu mă omor după mașinile sport, dar Ferrari este o mașină deosebită, este ceva foarte special.

