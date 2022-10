Motivul pentru care Florin Zalomir și-a pus capăt zilelor: ”Am auzit că a mai avut nişte certuri cu...”

Fostul campion mondial la scrimă, Florin Zalomir, a fost găsit împușcat în cap luni dimineață, 3 octombrie, în locuința sa din Otopeni. De ceva timp, vicecampionul olimpic era încadrat la Jandarmeria Bucureşti-Ilfov. Iată care a fost motivul sinuciderii.

Gelu Florin Zalomir avea 41 de ani și de ceva timp era încadrat la Jandarmeria București-Ilfov. Fostul sportiv a câștigat titlul de vicecampion olimpic la Londra 2012, cel de campion mondial în 2009, dar și pe cel de campion european în 2006, la scrimă.

Motivul pentru care Florin Zalomir s-a sinucis

Luni dimineață, 3 octombrie 2022, Florin Zalomir a fost găsit împușcat în cap în propria casă din Otopeni. Potrivit apropiaților, fostul sportiv suferea de depresie. Recent, fostul sportiv divorțase pentru a doua oară, iar singurătatea se pare că l-a făcut să își pună capăt zilelor.

”Mi-a zis că a avut o perioadă mai grea în viaţă dar acum sunt bine, el mereu avea episoade de depresie pe care mi le povestea, dar nu să se ajungă la aşa ceva. Am fost foarte apropiaţi pentru că timp de 10 ani am mâncat aceeași pâine, am fost la concursuri împreună, am fost în cantonamente, la antrenamente eram non stop. În pandemie aici veneam şi ne antrenam şi ne beam cafeaua dimineaţă şi după aia începeam alegarea. A fost mai mult ca un frate pentru mine.

Când mi-a zis că divorţează şi că e supărat, am râs cu el, am zis mai bagi o fisă, femei sunt, stai liniştit. Nu ştiu ce s-a întâmplat săptămâna trecută, nu ştiu ce s-a întâmplat, am auzit că a mai avut nişte certuri cu ea”, a declarat sportiva Bianca Pascu, pentru Antena 1.

Arma cu care s-a împușcat în cap o deținea legal de mai bine de un an, nu era cea din dotare. Responsabilii din Jandarmerie spun că Zalomir fusese declarat apt la testarea psihologică obligatorie. Numai că aceasta a avut loc în 2021 și următoarea s-ar fi desfășurat peste 3 ani. Acum a fost declanșată o anchetă internă.

“Astăzi, 3 octombrie a.c., în jurul orei 8:34, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie, cu privire la faptul că, într-un imobil din localitatea Otopeni, un bărbat este decedat în locuința sa. La fața locului, s-au deplasat polițiștii orașului Otopeni pentru efectuarea de activități din competență. Echipajul medical sosit la fața locului a declarat decesul bărbatului respectiv. A fost anunțat medicul legist din cadrul Serviciului de Medicină Legală Ilfov, pentru efectuarea de activități din competență. Cazul va fi preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, pentru efectuarea de activități din competență, stabilirea cu exactitatea a situației de fapt și de drept și luarea măsurilor legale care se impun”, se arată în comunicatul Poliției.

