Motivul pentru care Ioana Tufaru nu vrea să se angajeze! Ce pensie primește lunar: “Pe talon scrie pensie socială”

Are 40 de ani și… până la această vârstă, Ioana Tufaru nu a fost niciodată angajată! Cu toate astea, nu se plânge de banii puțini pe care îi are și pe care este nevoită să îi drămuiască de la o lună la alta. În cadrul unui interviu, vedeta a dezvăluit că trăiește dintr-o pensie socială, cumulată cu salariul soțului ei, care este sub 1.500 de lei. Ea a dat de înțeles că banii pe care îi are sunt suficienți ca să-l crească pe fiul ei și să întrețină și casa în care locuiește cu partenerul ei de viață, Ionuț Mardare. Și… desigur, să își satisfacă mici capricii împreună cu soțul său.



Motivul pentru care Ioana Tufaru nu vrea să se angajeze! Ce pensie primește lunar

Fiica regretaţilor artişti Anda Călugăreanu şi Dan Tufaru primește lunar o pensie lunară de la stat în valoare de 520 de lei. La această sumă se adaugă salariul soțului ei. Ionuț Mardare câştigă mai puţin de 1.500 de lei la o firmă de salubrizare.

“Eu am ajutor social pe viaţă, primesc pe lună câte 520 de lei şi îmi este bine aşa. Am înţeles că este o pensie pentru oamenii asistaţi social, pe talonul lunar scrie pensie socială, mai multe nu pot să zic. Nu mă gândesc să îmi caut de lucru. Dacă nu-mi place unde o să lucrez şi rămân fără banii pe care îi primesc de la stat, ce mă fac? Nu vreau să mă angajez, eu nu am lucrat deloc până acum. Am înţeles că din ianuarie o să se facă pensia 640 de lei, lucru foarte bun”, a povestit Ioana Tufaru anul trecut pentru Click!

Ioana Tufaru, însărcinată pentru a doua oară?

În urmă cu câteva luni, Ioana Tufaru a trăit emoții puternice, după ce a avut simptomele unei sarcini. Lucrurile s-au liniștit însă în familia ei după ce a aflat că este vorba doar de o alarmă falsă. Fiica Andei Călugăreanu a mărturisit cu tristețe că nu îşi poate permite să mai crească un moștenitor, deși iubește enorm copiii.



“A fost alarmă falsă. Nu sunt însărcinată. Ameţelile le-am avut probabil de la răceală şi cine ştie, întârzierea menstruaţiei probabil că mi se trage de la prea multe medicamente. Mi-aş dori 10 copii, dar să am cu ce să-i cresc. Chiar am fost îngrijorată pentru că noi, din păcate, nu ne permitem să mai aducem un suflet pe lume”, a declarat Ioana Tufaru în cadrul unei emisiuni TV, care a fost difuzată la sfârșitul anului trecut.

Vă reamintim că fiica Andei Călugăreanu şi-a montat inel gastric pe 3 octombrie 2017, speriată că obezitatea i-ar putea fi fatală. În plus, în urmă cu nouă ani, fiica regretatei artiste şi-a făcut o operaţie de micşorare a stomacului. Pe atunci, Ioana Tufaru avea 213 kilograme. După ce şi-a tăiat stomacul, ea a slăbit în timp record 123 de kilograme şi a reuşit să se menţină până acum trei ani când a rămas însărcinată. Iar kilogramele luate atât în timpul sarcinii, cât şi după ce a născut nu a mai reuşit să le dea jos.

Ioana Tufaru, mamă de băiat în 2015

Ioana Tufaru a devenit mamă pentru prima oară pe 9 octombrie 2015. Copilul a venit pe lume prematur, fiica Andei Călugăreanu fiind atunci însărcinată în șapte luni. Luca Andrei George, așa cum a fost numit băiețelul, a avut o greutate de 1.700 de grame la naștere. Ioana Tufaru și soțul ei, Ionuț Mardare, locuiesc într-o garsonieră oferită de Gigi Becali. La începutul lui 2018, socrul vedetei, Gabriel Mardare, a murit. Tatăl lui Ionț avea 86 de ani.