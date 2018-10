Acuzată în repetate rânduri că nu se mai îngrijește de mormintele părinților ei, cât și că nu-și găsește nimic de muncă, Ioana Tufaru a făcut un gest disperat care i-a șocat pe apropiații ei. Fiica Andei Călugăreanu a luat o supradoză de medicamente, în 2014, care a făcut-o să vadă moartea cu ochii!

Necazurile din viața Ioanei Tufaru s-au ținut lanț după moartea părinților săi. Datoriile s-au acumulat, iar ce-a fost mai grav, faptul că a rămas fără casă, i-a schimbat radical viața. Fără niciun sprijin, fără niciun loc de muncă, lumea a început să se întrebe cum reușește să trăiască de pe o zi pe alta, fiind acuzată de mai multe ori că cerșește, ceea ce a supărat-o destul e rău.

„Nu fac foarte bine. Pentru ca nu-mi place ce vad prin ziare. Am aparut in diverse situatii, dar imi pare rau ca am aparut asa, sunt suparata pe cei care au scris lucruri urate despre mine. Sunt o persoana care nu are un venit. Nu imi gasesc pe nicaieri de munca, desi eu am muncit, nu cum se spune ca nu vreau sa muncesc sau ca fug de munca. Eu atata vreau, un loc de munca si sa fiu lasata in pace, sa nu se mai scrie nimic despre mine. As fi dispusa sa muncesc orice Bine, cand spun orice, spun cu limite pentru ca lumea poate sa zica ca vreau sa fac si trotuarul. Nu! Orice, vanzatoare… ah, si inca o treaba, am studii, deci vorbesc germana, vorbesc engleza, as putea foarte usor traduceri, as putea sa fac meditatii cu copii”, a declarat Ioana Tufaru, în 2014.

Ioana Tufaru a încercat să se sinucidă

Între timp, Ioana Tufaru a făcut și un copil, însă a recunoscut că până acum a fost nevoită să depășească multe probleme, dar niciodată nu și-a uitat părinții.

„Se spune că nu vizitez mormântul părinților. Din contră, doamna candelăreasă, doamna Sanda de la Cimitirul Belu, poate confirma că eu la mormânt la tatăl meu emrg. Și el are o soră care n-a mers la mormânt din 2002 de când s-a prăpădit. Nu vine nimeni, eu sunt singura care mă duc și îi aprind o lumânare. Iar la mama merg de ziua ei, de Crăciun, în ziua în care împlinelte anii de când a murit. Normal că mi-e dor și de mama mea. Și poate dacă ar fi fost ea lângă mine, poate lucrurile n-ar fi stat așa în ceea ce mă privește. Poate ram asigurată acum”, a mai spus fiica Andei Călugăreanu.

Tot în 2014, imediat după ce și-a deschis sufletul pentru acest interviu, Ioana Tufaru a ajuns în stare gravă la spital, în urma administrării unei supradoze de medicamente. Medicii au reulit însă s-o salveze.