Motivul pentru care Iulia Vântur a luat în greutate: ”Am renunțat la…”

Iulia Vântur s-a întors în țară pentru câteva zile, iar vedeta a făcut și niște mărturisiri despre perioada în care a luat în greutate, dar și despre momentul în care a decis să plece în India.

Iulia Vântur are o siluetă de vis însă la un moment dat vedeta s-a confruntat cu kilogramele în plus. Fosta prezentatoare TV a vorbit și despre motivele pentru care a luat în greutate.

”Am revenit ușor la ceea ce eram înainte. Am luat în greutate și pentru că am renunțat la fumat, pentru am început să iubesc prea mult mâncarea indiană și ca urmare a unui tratament pe care l-am urmat acum ceva timp. Ulterior am fost mai atentă la ceea ce am mancat, dar a contat mult și faptul că am oprit acel tratament.”, a declarat Iulia Vântur pentru andraonline.ro.

Iulia Vântur a vorbit despre decizia de a pleca în India

Fosta prezentatoare de televiziune a făcut declarații și despre momentul în care a decis să plece în India.

„Mă simt norocoasă că am avut ocazia să experimentez atât de multe lucruri. Și sunt bucuroasă că toată lumea a înțeles la un moment dat de ce am făcut pasul asta. Mai ales că nici eu nu știam unde o să ajung, asta indiferent de motivele personale pe care le-am avut când am ales să plec în India. Dar am simțit că o să fie bine. Iar asta pentru că mi-am urmat sufletul. De asta și zic că nu ai cum să dai greș atunci când alegi să-ți urmezi sufletul, indiferent dacă drumul pare mai anevoios. Eu nu mi-am planificat să muncesc în India. M-am dus în prima fază pentru lucrurile mele personale, doar că la un moment dat s-au legat unele de altele în așa fel încât să fac ceva și acolo. Să pot să stau acolo mai mult și să-mi construiesc o altă viață.

Mi se pare că toată experiența de viață pe care am avut-o în India a fost o școală pentru mine, m-a ajutat să mă cunosc mult mai bine. Acolo am luat-o de la zero. Fără familie, fără prieteni, fără loc de muncă. Și așa am ajuns să văd cine sunt eu cu adevărat și am început să construiesc pe această bază. Și așa a apărut și partea cu muzică, domeniu care mi-a plăcut întotdeauna.

De la 19 ani, am început să fiu prezentator și nu am stat să mă gândesc dacă o să mai fac și altceva pe viitor. Dar acum simt multă bucurie când merg în studio, când compunem piesele. De asta sunt mult mai împlinită că am descoperit o altă Iulia, una cu mult mai multe perspective. Și acum am încredere că oriunde aș merge și orice aș face, o să fiu bine.", a explicat vedeta.