După mai mulți ani în care a locuit în India, fosta prezentatoare a revenit în România și a vorbit nu doar despre cariera muzicală ci și despre relația ei cu starul bollywoodian Salman Khan.

Iulia Vântur a fost invitată la emisiunea ”Vorbește lumea”, acolo unfe a povestit că înainte de a veni în România a petrecut o scurtă vacanță alături de părinții ei, în Italia.

“Azi noapte am venit din Italia, am fost cu părinții acolo, în vacanță. Mi-am văzut și prietenele bune… În India, cânt. Avem viză de lucru. Am lansat patru cântece noi, urmează altele două. cele patru au fost pentru două filme. Am experimentat rap-ul pentru prima oară în viața mea”, a spus Iulia.

Întrebată despre iubitul ei, celebrul Salman Khan, Iulia Vântur nu a pomenit de nicio despărțire, ba dimpotrivă.

”Mă relaxez la o fermă, la o casă de vacanță pe care… o avem undeva într-un loc foarte frumos. E și un munte pe care m-am cățărat de câteva ori… A devenit prietenul națiunii (n.r. despre starul bollywoodian Salman Khan, iubitul ei). Nu se poate să nu discutăm despre. Săracul nu se simte foarte bine dacă nu vorbim despre el. E fericit, e bine, a lansat un film și se află în America. Eu am avut un alt spectacol (n.r. a răspuns Iulia Vântur când a fost întrebată de ce nu a mers cu el)…

Niciodată nu m-am gândit că o să ajung la un moment să cânt. Am fost prezentator, nu te mai gândești la altă variantă. A fost o piesă de teatru regizată de Horațiu Mălăele, un musical. A fost foarte frumoasă experiența, mi-a încărcat sufletul foarte tare…”, a mai spus fosta prezentatoare.