Motivul pentru care Marina Voica a ajuns, din nou, la spital! Artista a făcut primele declarații. „Nu știu ce se va întâmpla”

În urmă cu două zile, Marina Voica a ajuns de urgență la spital. Artista a chemat salvarea, imediat după ziua sa de naștere și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acum, aceasta se simte mult mai bine și a vorbit despre motivul din cauza căruia a ajuns pe mâinile medicilor.

Marina Voica, în vârstă de 85 de ani, a ajuns în urmă cu două seri de urgență la spitalul din Câmpina. Artista și-a îngrijorat fanii, având în vederea problemele acesteia de sănătate. Din fericire, nu a fost vorba despre nimic grav. Se pare că artista a făcut o toxiinfecție alimentară și a avut nevoie de ajutorul medicilor. (CITEȘTE ȘI: MARINA VOICA, DE URGENȚĂ LA SPITAL! ÎN URMĂ CU PATRU LUNI, ARTISTA A FOST OPERATĂ PE INIMĂ)

Recent, aceasta și-a serbat ziua de naștere, iar invitații au adus tot felule de preparate delicioase. Artista nu s-a putut abține și a gustat din fiecare, lucru ce nu i-a făcut prea bine. Aceasta a declarat că acum se simte mult mai bine, iar problema nu a fost una foarte gravă.

„Sunt bine. Am făcut toxiinfecție alimentară, sunt foarte pofticioasă și am primit foarte multă mâncare ieri și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu vreau să vă descriu. Am chemat salvarea, eu ziceam că nu chem, dar am chemat. A venit o fată foarte drăguță și mi-a zis să merg, eu nu și nu, și până la urmă am zis că să mă duc că nu știu ce se va întâmpla. Eu vreau să fiu sănătoasă”, a declarat Marina Voica, la Antena 3.

Marina Voica, intervenție pe cord.

În urmă cu doar câteva luni, Marina Voica trecut printr-o perioadă extrem de grea. Artista a suferit o intervenție pe cord. Din fericire, operația a avut succes, iar vedeta se află acum în afara oricărui pericol.

Situația Marinei Voica a fost extrem de complicată. Aceasta avea leziuni severe la două dintre valvele inimii, iar viața îi era pusă în pericol. Intervenția era necesară, însă mai multe unități medicale au refuzat să o execute, din cauza vârstei înaintate a artistei.

În cele din urmă, Marina Voica a reușit să primească ajutor din partea unor specialiști din Brașov. Aceștia au accepta să facă intervenția chirurgicală, iar operația a fost un succes. În prezent artista a fost externată și se simte foarte bine.

„Este greu să vorbeşti despre o mare minune care s-a întâmplat aici: o operaţie pe inimă foarte grea, la o femeie de 84 de ani. Nu mă condamnaţi că vreau să trăiesc! Echipa spitalului şi doctorul Zoltan Galajda au făcut o operă de artă pe inima mea. N-am cuvinte, adevărată artă.

S-au purtat excepţional, cu profesionalism şi răbdare. Eu am încercat să nu creez dificultăţi. A fost greu. Nu sunt încă restabilită complet, dar o să încep încet, încet. Sper să mă refac cât mai repede. Mulţumesc echipei care a făcut din inima mea una aproape nouă. O operaţie extraordinară”, a spus Marina Voicu.

(VEZI ȘI: MARINA VOICA, DESPRE MOMENTUL ÎN CARE A FOST OPERATĂ PE CORD DESCHIS: ”MI-E IMPOSIBIL SĂ DESCRIU”)