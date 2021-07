Recent, Marina Voica a suferit o intervenție chirurgicală pe inimă la o clinică din Brașov. Artista în vârstă de 84 de ani a făcut o serie de dezvăluiri despre momentele grele prin care a trecut anul acesta.

Artista Marina Voica (84 de ani) a povestit în cadrul unei emisiuni de televiziune despre momentele grele prin care a trecut. Aceasta a suferit o intervenție chirurgicală pe inimă la o clinică din Brașov. Intervenția chirurgicală pe cord deschis a fost un real succes, însă de-a lungul timpului, aceasta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Pentru Antena Stars, Marina Voica a spus că nu dorește nimănui această experiență și îi este greu să descrie prin ce a trecut. Artista a fost operată din cauza unei infecții care a ajuns la inimă.

”Am avut niște clipe care sunt imposibil de descris, mi-e imposibil să descriu, asta trebuie să treci prin așa ceva, n-aș dori nimănui. Dar dacă există posibilitatea de a trece prin așa ceva ca să fi sănătoasă cât de cât, merită. (…) Din cauza infecției, s-a infectat și ea, de obicei lovește inima sau rinichii, inima e un organ foarte simplu”, a spus Marina Voica pentru Antena Stars.

Marina Voica, operată în ultimul moment: ”Dacă nu găseam un om, era prea târziu„

Marina Voica a respectat măsurile post-operatorii și a fost nevoită să stea internată în spital timp de șapte zile. Mai mult decât atât, aceasta a continuat recuperarea acasă. Așa cum a povestit și ea în cadrul altui interviu televizat, ”dacă nu găseam un om, era prea târziu„.

”După 7 zile am fost externată și am continuat recuperarea acasă… A fost greu, eu sunt singură… Eu sunt cardiacă mai de mult, dar nu s-a observat fiindcă știam cum să duc viața. Pe scenă dau tot, nimeni nu a știut, au crezut că eu țin un regim de viață, eu am un sistem, să forțez lucrurile, apoi stau și mă gândesc ce se întâmplă. La un moment dat mi-am dat seama că nu mai merge să trag, am început să mă simt prost, așa e la stenoză mitrală. În ultimul moment am fost operată, fără exagerare, dacă nu găseam un om, din prieten în prieten, și am ajuns la acest doctor minunat, era prea târziu. Operația nu a durat mult, fiindcă doctorul se grăbea să mai curețe și partea dreaptă a inimii, trebuia să lucreze foarte repede, am auzit că numai 3 ore… Acasă stau singură, eu fac totul cu grijă. Cred că la mine e mai curat acum, decât când eram sănătoasă”, a povestit artista.

sursă foto: arhivă CANCAN, captură video Youtube