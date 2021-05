Marina Voica (84 de ani) a suferit o operație pe cord, iar situația ei medicală pare să fie bună. Artista avea să facă dezvăluiri despre intervenția chirurgicală, dar și despre starea ei de sănătate.

Marina Voica se află acum acasă la ea, la Breaza, unde se recuperează. „Sunt acasă la Breaza. Cel mai bun doctor chirurg din această țară mi-a deschis și mi-a scos inima, a pus-o în palmele lui, inima bătea fără să se oprească și a făcut din ea minune, a făcut-o aproape nouă. Nu a durat operația foarte mult și iată-mă acuma operată cu mare succes! Îi mulțumesc din tot sufletul domnului doctor că a ținut inima mea bătând în palmele lui minunate. Am fost operată în cea mai bună clinică din Brașov”, a spus Marina Voica în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV. (CITEȘTE ȘI: MARINA VOICA A SUFERIT O INTERVENȚIE PE CORD. CUM SE SIMTE ARTISTA? „NU MĂ CONDAMNAŢI CĂ VREAU SĂ TRĂIESC!”)

Marina Voica, dezvăluiri după ce a suferit o operație pe cord: ”Încă nu mi-a revenit pofta de mâncare!”

Medicul care a operat-o i-a recomandat să respecte unele măsuri post operatorii. „După 7 zile am fost externată și am continuat recuperarea acasă… A fost greu, eu sunt singură… Eu sunt cardiacă mai de mult, dar nu s-a observat fiindcă știam cum să duc viața. Pe scenă dau tot, nimeni nu a știut, au crezut că eu țin un regim de viață, eu am un sistem, să forțez lucrurile, apoi stau și mă gândesc ce se întâmplă. La un moment dat mi-am dat seama că nu mai merge să trag, am început să mă simt prost, așa e la stenoză mitrală. În ultimul moment am fost operată, fără exagerare, dacă nu găseam un om, din prieten în prieten, și am ajuns la acest doctor minunat, era prea târziu. Operația nu a durat mult, fiindcă doctorul se grăbea să mai curețe și partea dreaptă a inimii, trebuia să lucreze foarte repede, am auzit că numai 3 ore… Acasă stau singură, eu fac totul cu grijă. Cred că la mine e mai curat acum, decât când eram sănătoasă”, a dezvăluit cântăreața. (NU RATA: DIN CE TRĂIEŞTE MARINA VOICA, LA 83 DE ANI. DUPĂ O VIAŢĂ PE SCENĂ, STATUL NU ÎI OFERĂ PENSIE: “MĂ MULŢUMESC CU…”)

A mai slăbit după operație, dar știe că-și va reveni cât de curând. „Eu trebuie să mă mișc și sunt obligată să mă mișc după operație, nu trebuie să stau. Eu mă simt mai bine când mă mișc. Trebuie să ai foarte multă voință. Grădina mea este superbă! Am putere să am grijă și de una și de alta. Încă nu mi-a revenit pofta de mâncare, am slăbit foarte mult. Mașinuța mea mă așteaptă, am pornit-o la prima cheie, încă pot să conduc, sunt aptă, doctorul mi-a dat voie, dar parcă nu îmi vine”, a încheiat Marina Voica.