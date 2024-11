Motivul pentru care Mihai Găinușă va rata Finala Asia Express 2024. Cu cine va urmări Oana Paraschiv emisiunea de la Antena 1, de fapt

Miercuri, 13 noiembrie 2024, are loc marea finală Asia Express. Oana Paraschiv a mărturisit că nu va rata ultima ediție a emisiunii de pe Antena 1 și o va urmări alături de prietenii pe care și i-a făcut pe parcursul competiției. În schimb, Mihai Găinușă a precizat că nu va putea fi alături de colega sa de echipă.

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv s-au numărat printre curajoșii care au acceptat în acest an provocarea Asia Express. Fiind colegi la radio de mulți ani, cei doi au făcut echipă și au plecat încrezători pe Drumul Zeilor. Aceștia au reușit să ajungă destul de departe în competiție, fiind eliminați chiar înainte de finală.

Citește și: Am făcut calculul. Câți bani au primit Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, din partea Antena 1, pentru cele 10 săptămâni la Asia Express 2024

În ediția de miercuri, 6 noiembrie 2024, a emisiunii Asia Express, concurenții s-au luptat pentru un loc în finală. Trei echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă: Nicolai Tand – Sorin Brotnei, Carmen Negoiță – Andreea Perețeanu și Mihai Găinușă – Oana Paraschiv. Aceștia din urmă s-au clasat pe ultimul și au părăsit competiția de pe Antena 1.

Mihai Găinușă a mărturisit că nu va urmări marea finală Asia Express alături de Oana Paraschiv pentru că are nevoie de odihnă. Așadar, prezentatorul de radio își dorește să adoarmă înainte de miezul nopții, moment în care va fi anunțat câștigătorul show-ului.

„Nu cred că voi vedea finala împreună cu Oana, nu cred că stau până la finalul finalei. Am nevoie de somn, după două luni de vizionat până la miezul nopții. Emoții nu am mai avut la difuzare, am avut destule în Asia”, a declarat Mihai Găinușă pentru Fanatik.