Motivul pentru care Mihai Trăistariu și-a deschis afacerea de pe litoral. Câți bani face cântărețul din apartamentele pe care le închiriază

Mihai Trăistariu se numără printre cei mai cunoscuți cântăreți de muzică ușoară din România. Pe lângă cariera în industria muzicală, solistul și-a mai pus la punct două afaceri destul de profitabile și a dezvăluit câți bani face în fiecare vară din apartamentele de pe litoral pe care le închiriază turiștilor.

În cadrul unui interviu, Mihai Trăistariu a dezvăluit motivul pentru care și-a deschis afacerea de pe litoral, dar a vorbit și despre profitul pe care îl încasează în fiecare sezon estival.

Mihai Trăistariu încasează sume colosale de pe urma afacerii pe care o are în Constanța

În anul 2006, Mihai Trăistariu și-a cumpărat un teren la malul mării, unde avea de gând inițial, să își construiască o casă. Ulterior, acesta și-a schimbat planurile, iar atunci când a vândut terenul, și-a cumpărat 7 apartamente, dintre care 6 le-a oferit spre închiriere.

Pe de altă parte, cântărețul mai are și o școală de muzică în Constanța, unde sunt înscriși peste 100 de copii. În urmă cu mai mulți ani, interpretul și-a făcut chiar și credit la bancă. Atunci când vine vorba despre câștigurile sale, Mihai Trăistariu se poate lăuda cu sume destul de mari. Acesta spune că încasează între 30.000-35.000 de euro într-o vară.

„Din pandemie m-am pus la punct cu businessurile, nu eram convins că o să fac vreodată afaceri. Credeam că o să trăiesc din muzică toată viaţa, dar pandemia m-a pus la pământ. Aveam un împrumut în bancă de cinci miliarde, cinci sute de mii lei şi atunci a trebuit să fac ceva. După Eurovisionul din 2006 mi-am luat un teren la malul mării ca să-mi fac o casă.

N-am reuşit să-mi fac casa şi atunci a trebuit să fac ceva şi l-am schimbat repede pe 7 apartamente la malul mării. Şi uite aşa m-am trezit hotelier. Într-un apartament m-am mutat eu şi celelalte şase, fiind chiar la malul mării, în Mamaia Nord, le închiriez turiştilor vara. Câştig 30.000-35.000 de euro într-o vară. Deci, dintr-odată, mi-am făcut o afacere, în pandemie, de frică să nu mor de foame.

Mai aveam o şcoală de muzică deschisă din 2014, care mergea şi nu mergea, iar pandemia chiar mi-a închis-o. Acum am redeschis-o şi merge foarte bine, am 130 de elevi. Deja am două businessuri, pe lângă cântat. Deci din şcoala de muzică, din turism, adică apartamentele închiriate şi concerte. Astea sunt cele trei venituri ale mele la ora actuală”, a mărturisit Mihai Trăistariu, potrivit Libertatea.ro.

