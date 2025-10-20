Motivul pentru care NU este bine să dormi machiată. Avertismentul specialiștilor

Să dormi machiată este unul dintre cele mai comune obiceiuri de neglijență în îngrijirea pielii. Specialiștii în dermatologie avertizează că acest gest aparent mic are consecințe serioase asupra sănătății și aspectului pielii.

În timpul nopții, pielea intră într-un proces natural de refacere. Celulele se regenerează, colagenul se reface, iar porii se curăță de toxinele acumulate peste zi. Dacă machiajul rămâne pe față, acest proces este blocat. Fondul de ten, pudra sau rimelul creează o peliculă care împiedică oxigenarea pielii și eliminarea impurităților.

