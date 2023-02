Motivul pentru care o brăileancă de 67 de ani sună de 30 de ori pe zi la 112. Anul trecut a apelat numărul de urgență de peste 11.000 de ori

Numărul de urgență 112 trebuie să fie apelat în momentul în care o persoană are nevoie de ajutor imediat. Serviciul este operat de STS, iar operatorii sunt bine instruiți. Însă, ce faci în momentul în care o persoană apelează numărul de urgență, de cel puțin o dată pe oră, pentru a raporta faptul că se simte amenințată de un om pe care nu l-ar fi văzut niciodată? În 2022, o brăileancă a sunat de mii de ori la 112. Anul acesta, continuă! Iată detaliile mai jos.

Probabil că, acum, a devenit o obișnuință pentru operatorii 112 care răspund la apelurile femeii, de 67 de ani, din Brăila. Pare să fie cu „ștate vechi” în rândul lor, pentru că doar în anul 2022 a sunat de peste 11.000 de ori la numărul de urgență, însă fără să aibă o nevoie reală. Operatorii o recunosc după voce, chiar. Anul acesta, femeia continua să facă același lucru – de cel puțin o dată pe oră, brăileanca sună la 112. Astfel că, de-a lungul unei zile, femeia apelează 112 de câteva zeci de ori.

Brăileanca sună de zeci de ori la 112, zilnic

Brăileanca în vârstă de 67 de ani susține faptul că ar exista o persoană care o „agasează” și o suspectează că „nu este sănătoasă”. În plus, susține că a fost amenințată cu moartea. În condițiile în care legea ar fi fost aplicată, femeia ar fi avut de plătit o sumă uriașă: 22 de milioane de lei pentru apelurile abuzive.

„Tot trebuia să intru în Cartea Recordurilor. (…) Dimineaţa, în special (n.r. sună la 112)! Şi la prânz că, iarăşi, probleme. Am sunat în special că să anunţ Poliţia să-şi ia măsurile care trebuie. Am chemat şi salvarea din cauză că mi se făcea rău. (…) Sunt agasată de persoana aceea care consider că nu e sănătoasă. Mă ameninţă, m-a şi ameninţat cu moartea”, a mărturisit brăileanca pentru Observator.

Deși brăileanca de 67 de ani se află în topul persoanelor care au sunat cel mai mult la 112, anul trecut, pe primul loc se află un bărbat din Argeș. Acesta a apelat numărul de urgență de 21.000 de ori. De multe ori a adresat injurii la adresa operatorilor iar, alteori, nu a scos niciun sunet, la telefon.

Sursă foto: Pexels / Pixabay