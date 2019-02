Motivul pentru care Rita Mureșan și Paul Atanasiu s-au despărțit: ”Așa am crezut eu. Că fiecare avem…”

După ce s-a aflat de despărțirea dintre ei, Rita Mureșan a vorbit pentru prima oară despre ruptura dintre ea și Paul Atanasiu.

Ajunsă la 46 de ani, Rita Mureșean s-a îngrășat enorm de mult ajungând la peste 100 de kilograme, după ce la vârsta de 20 de ani, ea a obținut trofeul de Miss România. De-a lungul timpului, creatoarea de modă a avut mari oscilații în ceea ce privește greutatea, dar, în prezent, ea arată complet transformată. (CITEȘTE ȘI: RITA MUREȘAN, ÎN LACRIMI LA TV: ”SUNT ÎNCĂ ÎN ȘOC, NU MI-AM REVENIT”)

Și de parcă nu ar fi fost de-ajuns, Rita Mureșan s-a despărțit și de Paul Atanasiu. Cei doi au ales să meargă pe drumuri separate în urmă cu câteva luni bune însă au vrut să păstreze discreția în legătură cu ruptura dintre ei. Iar acum după ce s-a aflat de această situație, Rita Mureșan a vorbit pentru prima oară despre despărțirea de Paul Atanasiu.

„A fost o relaţie frumoasă care s-a terminat. Mie chiar mi se pare interesant să treci print tot felul de experinţe. Orice despărţire declanşează durere, dar nu a fost o părăsire. Eu am spus că abandonez ideea de căsătorie, dar nu acesta a fost motivul despărţirii. Aşa am crezut eu, că fiecare avem alte planuri de viitor care nu coincid cu momentul nostru actual. Mi-am dat seama pentru că eu am investit foarte mult în mine şi nu vreau să mă complac într-o situaţie care nu coincide cu planul meu de viitor.

Am luat decizia pentru că era clară, iminentă! Nu știu dacă mai coincideau vibrațiile noastre. A mea s-a schimbat. Am primit alte răspunsuri, am văzut foarte clar. E nevoie de curaj! El are alte joburi, alte proiecte, copii mici care au nevoie de atenție. Cei mai importanți au fost copiii. Am fost recunoscătoare pentru tot ce mi-a trimis Dumnezeu în viața mea. Nu ne-am certat. Nu ne-am părăsit, am ajuns la o concluzie amândoi”, a spus Rita Mureşan la Teo Show.

Rita Mureșan, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele

Având o greutate de peste 100 de kilograme, fostul model are acum în garderobă haine XXL. Rita Mureșan a mărturisit în urmă cu ceva timp că surplusul de greutate nu reprezintă o prioritate pentru ea. Vedeta a mărturisit că s-a luptat cu kilogramele în plus din cauza șocurilor suferite de-a lungul timpului. Suferința prin care a trecut i-a adus kilograme în plus, însă câteodată și kilograme în minus. De aici și oscilațiile în greutate prin care a trecut Rita Mureșan. (VEZI ȘI: RITA MUREȘAN DESPRE LUPTA CU KILOGRAMELE ÎN PLUS:”MI-AȘ FI DORIT SĂ FIU TOATĂ VIAȚA SUBȚIRE, DAR DACĂ NU S-A PUTUT CE SĂ FAC ACUMA? SĂ-MI TAI GÂTUL?”)

“Acum patru ani, am trecut printr-un șoc emoțional care m-a făcut să pierd foarte mult kilograme și altul care m-a făcut să iau. Eu nu-mi mai înțeleg organismul. Dimineața când mă trezesc, eu sunt recunoscătoare că sunt sănătoasă. Dacă eu îmi fac analizele și sunt ok, în afară de încetinirea asta (n.r. a organismului). Eu nu sunt prietenă cu sportul. Aș vrea să fiu ca tata, dar nu s-a moștenit. Tatăl meu este antrenor de handbal, în echipa națională, cu medalii și nu s-a lipit”, a spus Rita Mureșan, în urmă cu ceva timp, la Xtra Night Show.