Rita Mureșan, în lacrimi la TV: ”Sunt încă în șoc, nu mi-am revenit”

Rita Mureșan traversează o perioadă extrem de grea. Vedeta nu se poate obișnui cu singurătatea și casa goală de când a plecat și Gloria la facultate în Londra.

Rebeca este în ultimul an la Chimie Genetică, în America, iar Gloria a ales să plece în Londra la facultate. Deși este foarte mândră de realizările fiicelor sale, Rita Mureșan se simte extrem de singură și încearcă să se implice în noi proiecte pentru a-și ocupa timpul. (CITEȘTE ȘI: NU AI VĂZUT-O NICIODATĂ AȘA! RITA MUREȘAN S-A ÎNGRĂȘAT ATÂT DE MULT, ÎNCÂT N-O MAI RECUNOȘTI)

”E o mandrie ca au ajuns la scoli atat de bune in lume. Gloria e mai pe filonul meu. A ales Londra, si acolo e o capitala a modei. Nu ca Milano sau Paris, dar are ocazia. Daca vrea sa incerce… Nu mai depinde de mine. Ea alege ce vrea. Sunt inca in soc, nu mi-am revenit. Sunt convinsa ca o sa-mi revin, o sa-mi gasesc lucruri noi de facut. Acum nu plang, doar imi curg lacrimile. Acum doar imi curg lacrimile. Asa sunt ele, nu pot sa le opresc. Si nici nu vreau”, a mărturisit Rita Mureșan în cadrul unei emisiuni TV.

Rita Mureșan vrea să se redescopere

Acum că cele două fiice ale ei și-au luat zborul și nu mai locuiesc împreună cu ea, Rita Mureșan vrea să se redescopere. Miss România își dorește să cunoască oameni noi, să se implice în noi proiecte și să-și exploateze talentele pe care le are. (VEZI ȘI: RITA MUREȘAN A LEȘINAT ÎN CULISELE UNEI PREZENTĂRI DE MODĂ: ”AM AVUT UN DEJA VU CĂ O SĂ MOR”)

„Gateam mereu cina pentru ele. Cand au crescut, gateam si pentru prietenii lor. Inca nu m-am gandit clar ce o sa fac. As vrea sa fiu si surprinsa de viata, sa vad ce proiecte vin spre mine, ce fel de oameni vin spre mine. Simt nevoia sa fac ceva ce nu am facut, ceva nou care sa imi atraga atentia, sa redescopar anumite talente pe care le am, sa aud ce mi se mai spune. Gloria sta intr-un apartament pentru studenti. Nu e ca in America, unde sunt campusurile alea uriase. Rebecca e la facultate in ultimul an acolo, e senior, are deja oferte de munca. Si acolo, si aici. Dar nu se mai intoarce in Romania. A spus: mama, nu! Gloria nu stiu daca se va intoarce”, a mai spus Rita Mureșan.