Halloween-ul este sărbătorit de multe culturi. Care este motivul pentru care Rona Hartner este împotriva sărbătorii de Halloween?

Sărbătoare de origine celtică, Halloween-ul este celebrat de multe culturi de pe mapamond. De-a lungul timpului a suferit transformări, iar în prezent, de cele mai multe ori, în noaptea de 31 octombrie, oamenii aleg să se costumeze în diferite personaje, să meargă la colindat și chiar să organizeze petreceri tematice. Sărbătoarea este asociată cu ”Dia de los Muertos”, ”Samhain” și chiar ”Sărbătoarea Tuturor Sfinților”. Totodată, există și o serie de mâncăruri asociate sărbătorii, printre acestea fiind porumbul sau mărul caramelizat, diferite prăjituri, plăcinta de dovleac și semințele de dovleac prăjite.

Motivul pentru care Rona Hartner este împotria sărbătorii de Halloween

Rona Hartner se poziționează împotriva sărbătorii de Halloween, iar în cadrul unui interviu și-a expus și opinia în acest sens. Cântăreața a mărturisit la Antena Stars faptul că sărbătoarea celebrează moartea, fiind legată de forțe întunecate.

”Halloween e petrecere satanică, care a fost făcută în ziua de dinaintea tuturor sfinților și tuturor morților, e o sărbătoare pentru a face sacrifii umane, persoanele care sunt colindate și nu le dau bomboane, practic sunt blestemate de cei care nu le dau. E noaptea în care se fac foarte multe vrăji și sacrificii umane pentru Satana. Nu e compatibilă pentru noi creștinii. Am fost afară, ca un om normal, am evitat pe toți ăștia îmbrăcați în orori, am venit acasă, mi-am făcut rugăciunea, m-am comportat normal și n-am deschis la nimeni”, a spus Rona Hartner la Antena Stars.

Sursă foto: arhivă Cancan