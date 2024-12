Motivul REAL al divergențelor dintre Daniela Iliescu și mama Geta: ”Mi-ar fi plăcut să-l laude și pe Culiță”

Daniela Iliescu a dat cărțile pe față și a vorbit despre divergențele dintre ea și mama Geta, soacra ei. Nu de puține ori cele două au fost în mijlocul unor discuții aprinse, însă soția lui Culiță Sterp s-a abținut până acum să ofere prea multe detalii. De la ce au pornit, de fapt, neînțelegerile din familia manelistului?

Invitați în podcastul lui Cătălin Măruță, Daniela Iliescu și Culiță Sterp au fost mai sinceri ca niciodată și au vorbi despre certurile din familia lor. Pentru că a fost și încă este un subiect care mocnește, soția manelistului a pus punctul pe ”i” și a dezvăluit care este, de fapt, relația dintre ea și Mama Geta, soacra ei.

Reamintim că scandalul dintre noră și soacră a pornit în vara acestui an, atunci când mama Geta a încins spiritele în emisiunea lui Cătălin Măruță. Printre alte, femeia a făcut câteva afirmații care au deranjat-o pe soția manelistului. Aceasta ar fi dat de înțeles că fiul ei nu-i este tocmai fidel Adriana Iliescu și că i-ar fi plăcut să joace la mai multe capete. Culiță Sterp și Daniela Iliescu au făcut nuntă în mare secret! Cei doi au făcut și marele anunț: vor deveni din nou părinți!

Adriana Iliescu a spus lucrurilor pe nume și a făcut o serie de declarații surprinzătoare. Soția lui Culiță Sterp a mărturisit ce a deranjat-o cel mai mult atunci când mama Geta a făcut declarațiile controversate în emisiunea lui Cătălin Măruță. După acel moment în care a auzit ce a putut să spună soacra ei, soția manelistului nu a rămas indiferentă și a izbucnit. Cel mai tare a deranjat-o faptul că soacra ei a avut cuvinte de laudă numai despre Iancu Sterp, în timp ce despre Culiță a spus că ”nu bagă mâna în foc pentru el”.

Adriana Iliescu a deschis cutia pandorei și a vorbit despre neînțelegerile dintre ea și frații lui Culiță. Creatoarea de conținut recunoaște că au existat certuri – atât cu mama Geta, cât și cu cei trei frați ai soțului ei, însă sunt de domeniul trecutului. Se pare că securea războiului a fost îngropată recent, atunci când Culiță și Adriana le-au dat vestea că s-au căsătorit și că vor deveni părinți pentru a doua oară – vezi AICI imagini de la nunta secretă.

ADRIANA ILIESCU: Cred că și din cauza că avem mentalități diferite. Ea a crescut într-un mediu, alte vremuri, se contrazice cu Culiță, da păi cu mine, care sunt o străină. Îi place să controleze și m-a găsit pe mine (n.r râde). Eu am simțit-o foarte sinceră la cununie. Pe toți i-am simțit sinceri.

CULIȚĂ STERP: Din suflet s-au bucurat. Au mai fost tot felul de comentarii că Geta cu Leana nu s-au bucurat.

ADRIANA ILIESCU: Am simțit că toate lucrurile s-au întâmplat cu un rost. Am avut certuri (n.r cu frații lui Culiță), nu pot să spun că nu, dar eu i-am simțit pe toți că s-au bucurat pentru noi. Oamenii analizează lucrurile deoarece noi am lăsat lucrurile să se vadă așa cum sunt. Mie îmi place să fiu transparentă, și lor la fel. Ce am făcut eu, că am răspuns, a fost o singură dată, dar de atunci o tot ține lumea așa”