Motivul real pentru care Denise Rifai a plecat de la Kanal D la Antena 1: ”Aici sunt super profesioniști”

Denise Rifai a plecat de la Kanal D și s-a dus la Antena 1. Acest lucru nu mai este un secret pentru nimeni. Prezentatoarea a explicat care a fost motivul pentru care a schimbat trustul media.

Denise Rifai este una dintre cele mai iubite prezentatoare TV. Ea a devenit cunoscută acum mulți ani când a intrat pe postul Kanal D cu un nou format și anume „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Emisiunea a avut un mare succes și a fost foarte urmărită.

Decizia de a pleca de la celebrul show a șocat pe toată lumea, mai ales pe cei care o urmăreau regulat. Vedeta nu a pus capăt emisiunii din întâmplare. Ea a semnat cu trustul Antena 1, acolo unde va avea un nou program. În cadrul unui podcast, Denise a vorbit despre mutarea la postul TV și care a fost motivul pentru care a luat această alegere.

De ce a plecat, de fapt, Denise Rifai de la Kanal D

Celebra prezentatoare a fost invitată la un podcast. În cadrul acestuia a povestit de ce a plecat de la Kanal D și a semnat cu Antena 1. Noul format va fi un produs de calitate, după cum a mărturisit chiar ea. De asemenea, diva a mai explicat că la trustul Antena 1 va avea o echipă mult mai mare decât cea pe care a avut-o la postul de la care a plecat. Fericită și emoționată, Denise a spus că este primul format atât de mare la care ea lucrează, dar îi place ceea ce face, mai ales că mereu și-a dorit să activeze în lumea televiziunii într-un proiect de anvergură.

Motivul pentru care a ales să colaboreze cu altă televiziune este că și-a dorit o echipă mult mai mare, dar și pentru că a vrut să încerce să realizeze un program de acest tip. Visul ei s-a îndeplinit odată cu această nouă emisiune complexă. Totodată, ea a mai explicat că această meserie va exista în continuare dacă tinerii din generația actuală și care va urma vor face televiziune de calitate. Vedeta nu a oferit foarte multe detalii despre format, dar a declarat că va exista interacțiune, că vor fi oameni în jurul ei și că va fi distracție. Ba mai mult, Denise a recunoscut că în această emisiune publicul o va cunoaște așa cum este ea și își dorește să fie urmărită și iubită.

