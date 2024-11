Motivul real pentru care Silviu Prigoană și-a botezat primii copii Honorius, Silvius și Maximus

Silviu Prigoană a avut 4 copii din două căsnicii diferite – Honorius, Silvius, Maximus și Eduard. Numele alese de omul de afaceri pentru copiii săi a stârnit curiozitate în rândul românilor, fiind foarte rar întâlnite. La un moment dat, fostul politician a dezvăluit motivul pentru care și-a botezat copiii în acest fel.

Silviu Prigoană s-a stins din viață la doar 60 de ani în urma unui infarct miocardic. Apropiații nu s-au așteptat ca fostul politician să plece dintre noi atât de devreme, iar moartea lui a lăsat multă durere în sufletele celor care l-au cunoscut. Cei mai afectați au fost cei patru copii ai săi pe care afaceristul i-a iubit foarte mult.

În urmă cu mulți ani, Silviu Prigoană a vorbit despre numele alese pentru primii trei băieți ai săi – Honorius, Silvius și Maximus. Omul de afaceri a dezvăluit că și-a botezat copiii în acest fel pentru că românii sunt un popor latin.

Fostul politician a dorit ca băieții săi să poarte nume latine. Mai mult decât atât, Silviu Prigoană a studiat profund istorie, iar numele alese pentru copiii săi au o semnificație deosebită, fiind cunoscute de-a lungul timpului.

„Pentru că suntem un popor latin, mi se pare normal să le pun copiilor mei nume latine. Eu am studiat foarte multă istorie şi numele alese pentru ei sunt cu adevărat reprezentative de-a lungul vremii”, a declarat Silviu Prigoană în urmă cu mulți ani.

Silviu Prigoană a avut 4 copii din două căsnicii diferite. Prima lui soție i-a fost colegă la Cluj-Napoca. Mama lui Honorius și Silvius era subingineră la aceeași fabrică la care lucra omul de afaceri ca muncitor necalificat.

Femeia s-a stins din viață foarte devreme, fiind răpusă de o boală cruntă. Honorius și Silviu erau mici, iar fostul politician a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a-și salva soția, însă nu a reușit pentru că medicina nu era așa avansată la acea vreme.

„Prima mea soţie a murit în 1994, când Honorius şi Silvius erau mici. A avut o boală cumplită şi în doar şase luni a plecat dintre noi. Am luptat mult atunci, dar n-am avut ce să fac. Partea de transplantologie atunci era în pionierat – nu se făcea așa ceva pe scară largă. Astăzi am fi reușit să o salvăm. Atunci nu am reușit să facem nimic”, a povestit Silviu Prigoană în urmă cu mai mulți ani.