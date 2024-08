Motivul uluitor pentru care Marcel Pavel nu mai calcă pe litoralul românesc: ”Am șapca pusă într-o parte și…”

Recent întors dintr-o vacanță de șapte zile, cu familia, în Tunisia, Marcel Pavel evită cât poate litoralul românesc. Pe lângă prețurile foarte mari din Mamaia, artistul mai are și-un alt motiv, uluitor. Locația sa preferată rămâne Maldive sau chiar Grecia și Turcia, unde are ocazia să stea liniștit și…izolat. CANCAN.RO are toate amănuntele.

De ani buni, Marcel Pavel își petrece concediile peste graniță. La fel s-a întâmplat și-n această vară, artistul întorcându-se, recent, dintr-o vacanță de șapte zile, în Tunisia.

„Abia ce-am venit din vacanță, din Tunisia. Am fost și cu fata, băieții nu mai merg cu noi. Am stat șapte zile. Am fost pentru prima oară aici. Totul a fost ok, dar nu pot spune că-i destinația mea preferată”, a declarat artistul în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Pe litoralul nostru nu, nu mai vreau”

Acesta nu ne-a ascuns însă faptul că evită să mai meargă pe litoralul românesc. Iar motivul este unul neașteptat..

„Pe litoralul nostru nu, nu mai vreau. Fiind persoană publică, nu stau să se uite unul-altul la mine, că m-am îngrășat sau că am șapca pusă într-o parte. Trebuie să dau jos vreo zece kilograme. Dar asta contează mai puțin, important este să fiu sănătos. Iar la Mamaia e destul de scump, o sticlă bună de șampanie e mai scumpă ca-n Turcia. Ca să fac așa, o comparație”, ne-a spus artistul.

Citește și: ARMATA OBLIGATORIE ÎN ROMÂNIA. DECLARAȚIA ULUITOARE FĂCUTĂ DE MARCEL PAVEL LA 15 ANI DE LA DESFIINȚAREA SERVICIULUI MILIAR! „ESTE ACT DE TRĂDARE NAȚIONALĂ ȘI…”

Care e destinația sa preferată de vacanță

Marcel Pavel ne-a vorbit, totodată, și despre destinațiile sale preferate pentru a-și petrece vacanța. Locația care i-a plăcut cel mai mult, unde intenționează să se întoarcă, atunci când își va permite financiar, potrivit propriilor mărturisiri, este Maldive. Ar mai merge, de asemenea, și-n Grecia și Turcia, unde poate sta liniștit și chiar izolat de cei care l-ar putea recunoaște.

„Prefer destinații precum Maldive, care a fost cea mai frumoasă locație în care am ajuns, sau Bali, sau Seychell. Dacă nu, Grecia, Turcia, undeva unde să stau liniștit, mai izolat”, a completat acesta.

Citește și: CUM A AJUNS MARCEL PAVEL LA O NUNTĂ CU ELICOPTERUL. CÂȚI BANI CERE ARTISTUL LA UN EVENIMENT

Spectacol pe scenă cu întreaga familie

Altfel, pe plan profesional, Marcel Pavel pregătețe încă de acum spectacolul pe care-l va avea împreună cu familia, la Opera Națională Română.

„Pe 11 decembrie voi avea concert cu întreaga framilie, la Opera Națională”, se mândrește acesta.

La 64 de ani, Marcel Pavel este unul dintre cei mai apreciați artiști autohtoni, care cântă, deopotrivă, atât la nunți sau la alte evenimente provate, cât și pe marile scene de la noi și nu numai. Iar piesa sa, „Frumoasa mea”, a rămas în continuare în topul celor mai solicitate melodii la nunți, pentru a deschide dansul mirilor.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.