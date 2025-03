Mugur Mihăescu, despre eliminarea lui Călin Georgescu: “S-a inventat o chestie total abuzivă”

Mugur Mihăescu a fost recent invitat în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct, unde a abordat subiecte sensibile legate de politica românească, inclusiv statutul unor figuri publice din AUR, posibilele modificări ale Constituției și rolul observatorilor internaționali în procesul electoral.

În cadrul discuției, Mihăescu a fost întrebat despre Claudiu Târziu și speculațiile legate de o posibilă plecare a acestuia din AUR. Potrivit declarațiilor sale, orice decizie în acest sens îi aparține în totalitate lui Târziu, subliniind că într-o democrație fiecare are libertatea de a alege dacă rămâne sau nu într-o echipă politică.

O altă temă de dezbatere a fost situația în care un candidat ales ar putea fi eliminat prin diverse mecanisme legale. Mihăescu a adus în discuție cazul precedent creat de Curtea Constituțională a României, menționând situația unui politician care a fost împiedicat să își exercite mandatul printr-o reinterpretare controversată a legii. În acest context, a susținut că, în cazul lui George Simion, astfel de tactici nu ar avea temei, întrucât activitatea sa politică se desfășoară conform regulilor partidului. Mai mult, a precizat că la viitoarele alegeri vor exista numeroși observatori internaționali, ceea ce ar reduce riscul unor eventuale abuzuri.

Dan Diaconesu: Acum o altă întrebare din partea publicului. Ce se întâmplă cu Claudiu Târziu, care are o mișcare… Nu știu, tot timpul oamenii se întreabă dacă vrea să plece din AUR, nu vrea să plece.

Mugur Mihăescu: Brauniană. Brauniană, Unde are? Este dreptul fiecăruia să plece din AUR și domnul Becali, care la un moment dat a luat decizia că vrea să plece, nu te oprește nimeni, frate. Asta trebuie să înțelegem într-o democrație. Faptul că ai o opinie diferită sau vrei ceva nu înseamnă neapărat că trebuie să te interzic sau să te somezi. Vrei să faci parte dintr-o echipă? Faci. Nu vrei, nu faci. E democrație. Se supune la bă, 50 plus 1 zâc. Asta, aia se întâmplă. (…) Dacă la domnul Georgescu s-a inventat o chestie legată de o reinterpretare total abuzivă a legii, cu boții, cu finanțare de campanie, cu nu știu ce, la George n-au ce să mai inventeze. Că la noi e totul în linie de partid politic. Și n-au ce să inventeze. Și plus că ți-am spus, vor fi atât de mulți observatori internaționali. Gata, s-a încheiat măgăria numărul. Au toporul. Le trebuie alte invențele. Le trebuie șervețelul dacă vor. Dar toporul nu se mai poate.