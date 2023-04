Mutare șoc la Romanii au Talent. A bătut palma cu șefii de la PRO TV și se reîntoarce în echipă

Sezonul 13 al emisiunii Românii au Talent a intrat pe ultima sută de metri. În ediția de vineri, 28 aprilie, se dă startul semifinalelor. Concurenții se pregătesc intens și au emoții mari, dar nu sunt sigurii. Încercată de emoții este și Ana Maria Mărgean, câștigătoarea sezonului 11 Românii au Talent. Tânăra se întoarce la Pro Tv și o să joace un rol important în cadrul show-ului.

Sute de concurenți au urcat pe scena Românii au Talent sezonul 13 în încercarea de a cuceri publicul și jurații. Doar 24 dintre ei au trecut testul și au ajuns în semifinalele show-ului. Cum vineri o să aibă loc prima semifinală, zilele acestea cei care vor urca pe scenă se pregătesc intens. Alături de ei o să fie și câștigătoarea sezonului 11 Românii au Talent.

Ana Maria Mărgean se întoarce în culisele emisiunii ce a făcut-o celebră, însă nu în calitate de concurent de această dată. Tânăra devine corespondent special și o să le prezinte fanilor emisiunii detalii din culise. În fiecare miercuri, pe conturile de Instagram și Tik Tok ale show-ului, Ana Maria Mărgean va aduce imagini în exclusivitate și va prezenta Magia din Culise.

Alături de câștigătoare sezonului 11, în fiecare miercuri, se va afla și Bogdan Bolohan, coregraful emisiunii. Acesta o să îi pregătească pe concurenți pentru showurile live, dezvăluind pe TikTok atmosfera de la antrenamente.

(VEZI ȘI: CE AU SPUS JURAȚII DE LA ”AMERICA`N GOT TALENT” DESPRE ANA MARIA MĂRGEAN, CÂȘTIGĂTOAREA ”ROMÂNII AU TALENT” 2021. FETIȚA VENTRILOC S-A CALIFICAT ÎN FINALA SHOW-ULUI)

„Bucuroasă să revin”

Ana Maria Mărgean este cât se poate de încântată că revine la Românii au Talent. Este bucuroasă să se întoarcă în culisele emisiunii care i-a adus celebritatea. De această dată, ne mai fiind în poziția de concurent, tânăra o să poată vedea și o altă parte a show-ului și o să se folosească de experiența ei pentru a îi încuraja pe concurenți și o să le vândă câteva poturi utile.

„Extrem de bucuroasă să revin în echipa Românii au talent, să cunosc personal semifinaliștii, să interacționez cu ei când se pregătesc. Recent am fost implicată în mai multe proiecte, pe diverse scene, am fost și în SUA unde am cunoscut membrii fondatori ai acestul show de talente internațional. Și acolo și aici m-am simțit ca într-o mare familie, iar această colaborare mă bucură extraordinar și sper să reușesc să transmit și concurenților energia pozitivă și bucuria pe care eu o simt făcând parte din acest proiect minunat”, a declarat Ana Maria Mărgean, potrivit stirileprotv.ro.

(CITEȘTE ȘI: ANA MARIA MĂRGEAN, CÂȘTIGĂTOAREA ROMNII AU TALENT 2021, A FĂCUT PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE I-A CUCERIT PE AMERICANI)