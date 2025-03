N-a scăpat nici Pescobar! Ce i-a spus Piedone, după ce a mers în locațiile lui

Cristian Popescu Piedone nu a ratat nici locațiile lui Pescobar. Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat două dintre restaurantele lui Paul Nicolau. Află, în articol, ce a constat fostul edil al Sectorului 5, dar și ce i-a transmis afaceristului.

Luni, 24 martie 2024, comisarii din cadrul Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Sector 1 (CPC S1), sub coordonarea lui Cristian Popescu Piedone, au desfășurat o acțiune de control în Herăstrău. Inspectorii au verificat și unitățile de alimentație din zonă. Printre acestea s-au numărat și două dintre locațiile lui Pescobar. Afaceristul s-a ales cu două sancțiuni în valoare de 30.000 de lei.

În ceea ce privește restaurantul lui Pescobar, inspectorii ANPC au constat că în bar lipsește măsură omologată metrologic, iar în meniu nu se regăsesc informații privind alergeni. Din acest motiv, Cristian Popescu Piedone l-a sancționat cu 30.000 de lei.

La scurt timp după controlul ANPC, Paul Nicolau a publicat un filmuleț pe rețelele de socializare în care a precizat că este mândru de ceea ce a realizat în locațiile sale. Mai mult decât atât, afaceristul a susținut că fostul edil l-a felicitat pentru curățenie.

„Dragilor, astăzi a venit și rândul nostru ca domnul președinte ANPC, domnul Piedone, să ne treacă pragul locațiilor, să controleze locațiile din Herăstrău, atât Taverna Racilor, cât și Pescobar Sushi. Am trecut cu brio, chiar ne-a felicitat. Am luat într-adevăr două sancțiuni, una pentru meteorologie la bar. Valoarea maximă a sancțiunilor, că așa scrie, este de 30.000 de lei, dar dacă o plătești în 15 zile, cum noi cred că deja am plătit-o azi, este 1.500 de lei. Adică pe două locații am plătit 3.000 de lei amenzile”, a spus Pescobar pe Instagram.