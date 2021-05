N-o să-ți vină să crezi! De la cine a primit Mihai Bendeac cea mai frumoasă declarație de dragoste. Cei doi au fost împreună

Mihai Bendeac și-a surprins fanii cu ultimele dezvăluiri făcute pe contul său de Instagram. Actorul a vorbit despre una dintre fostele sale iubite, de la care a primit cea mai frumoasă declarație de dragoste.

De-a lungul timpului, Mihai Bendeac a fost extrem de discret în legătură cu viața sa amoroasă. Motiv pentru care… puțini sunt cei care știu că actorul s-a iubit, în urmă cu câțiva ani, cu nimeni alta decât Celia. Relația lor nu a mers, însă după despărțire… cei doi au rămas în relații bune. (CITEȘTE ȘI: MIHAI BENDEAC A CERUT-O DE SOȚIE PE LOREDANA GROZA ÎN PUBLIC: “TREBUIE SĂ-MI ANUNȚ FAMILIA”! RĂSPUNSUL CÂNTĂREȚEI FACE FURORI | FOTO)

Celia s-a căsătorit cu Ardeli și s-a mutat în Australia, locul natal al soțului artistei, pentru a-i oferi un viitor mai bun băiețelului pe care cei doi îl au împreună. Mihai Bendeac este, însă, în continuare burlac și nu și-a găsit nici astăzi sufletul-pereche. Zilele trecute, însă, a făcut o dezvăluire-șoc!

Celia, declarație de dragoste pentru Mihai Bendeac

La câteva zile după ce s-a despărțit de Mihai Bendeac, Celia a lansat o piesă de dragoste. Se pare că versurile meodiei ”Dor de noi” sunt inspirate din relația pe care cei doi au avut-o. Gestul artistei l-a emoționat profund pe Mihai Bendeac, care a mărturisit că este cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care o femeie i-a făcut-o vreodată. (VEZI ȘI: MIHAI BENDEAC ȘI ANCA DINICU, SĂRUT PASIONAL ÎN DIRECT! REACȚIILE N-AU ÎNTÂRZIAT SĂ APARĂ: ”ÎN SFÂRȘIT!”)

”Voiam să spun de foarte mult timp o chestie. Am trăit destul de multe în această existență și sper să nu se supere nimeni că spun asta, dar cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care au ca bărbat am primit-o vreodată și îmi permit să spun asta pentru că a fost o relație de notorietate, acum ani și ani de zile.

Cea mai frumoasă declarație de dragoste a fost de la Celia, când am decis amândoi să nu ne mai întâlnim niciodată pentru că era totul extrem de latin în ceea ce trăiam și mi-a trimis în joia de după despărțirea noastră această melodie. Nu pot să nu recunosc faptul că mi-a rămas întipărită și a rămas cea mai bună melodie de dragoste și faptul că era pentru mine m-a marcat profund. Am suferit ca un câine. Uite că uneori și despărțirile pot să producă niște melodii frumoase și da, descrie foarte mult ce am trăit în perioada aia. E superbă!”, a mărturisit Mihai Bendeac.